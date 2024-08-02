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外交部：烏克蘭一中政策參照美歐 卻被陸扭曲

中央社／ 台北2日電
我外交部稱烏克蘭一中「政策」被中國扭曲。圖為烏國總統澤倫斯基。美聯社
我外交部稱烏克蘭一中「政策」被中國扭曲。圖為烏國總統澤倫斯基。美聯社

外交部今天表示，烏克蘭採一中政策是參照美國及歐盟，而烏克蘭、中國外長會面時，烏方除提及該政策並未添加其他內容，於中國扭曲烏國的發言，並再度表達譴責；同時也遺憾台灣若干媒體不經查證胡亂評論。

外交部晚間表示，有關媒體引述烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）訪中與中國外長王毅會面，烏方表態「繼續堅持一個中國」，並評論外交部只能譴責中方「片面宣稱」烏國立場一事。

外交部對此回應，台灣及烏克蘭均位於面對威權國家威脅、捍衛自由與民主的前沿，台灣對於烏克蘭在俄烏戰爭所遭受的傷害深感同情，台灣援助烏克蘭一向秉持國際人道主義，與國際社會中理念相近國家，共同協助烏克蘭度過難關。

外交部也注意到，烏克蘭外交部發言人於7月30日對媒體說明，烏國採取「一中政策」是參照美國及歐盟，而烏中外長會面時，烏方除提及該政策外並未添加其他內容。

外交部提到，將持續密切觀察烏國相關的政策與實踐，另對於中國扭曲烏國的發言，並再度表達譴責；同時也對於台灣若干媒體不分黑白，不明就裡，不經查證胡亂評論，表示遺憾。

外交部強調，中華民國（台灣）是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際公認的現狀，各種扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變雙方互不隸屬的現狀與事實。

外交部 烏克蘭 美國

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