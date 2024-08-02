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獨╱簡舒培：京華城案「柯文哲自己簽」 彭振聲：她加油添醋

聯合報／ 記者鄭朝陽林佳彣／台北即時報導
北市議會京華城案專案調查小組預計8月20日加開會議，訪談前副市長彭振聲，彭也願意親自出席。記者曾原信／攝影
北市議會京華城案專案調查小組預計8月20日加開會議，訪談前副市長彭振聲，彭也願意親自出席。記者曾原信／攝影

北市前市長柯文哲日前自爆「圖利」京華城案惹議，北市議員簡舒培在政論節目指出，前副市長彭振聲不滿背黑鍋，決定出面說明；她也轉述彭所言，柯只有問過京華城案，且該案自創容積獎勵，是由柯文哲自己簽。彭振聲今接受本報採訪時表示，簡舒培有跟他通話，但簡加油添醋，很多話不是他的原意，沒提「京華城案由柯文哲自己簽。」

北市議會京華城案專案調查小組預計8月20日加開會議，訪談彭振聲，彭也願意親自出席。

簡舒培問彭振聲，京華城是私人案子，為什麼可以送到都委會？彭說，所有都市計畫案都是他自己簽核，唯有京華城案這件，因准用都更獎勵且自創容積獎勵給20％，彭認為這是新創，是市長的裁量權，所以要市長自己簽。「彭振聲因此讓京華城案由柯文哲自己簽。」

簡舒培直言，彭振聲是服務30到40年的老公務員，會告訴你什麼行、什麼不行，「如果你硬要逼著他做，他絕對會留下相關證據。」

但彭振聲表示，簡舒培加油添醋，他的原話是到調查小組實話實說就好，沒什麼大不了的，他沒提「京華城案由柯文哲自己簽」，而是指當時都發局在公告京華城案準用都更容積獎勵時，他納悶不知依都更條例哪個條文，後來一問，因都發局先辦過專家研討會，會議結論認為可準用都更容獎，他才說「那是最高首長的行政裁量權」，與「柯自己簽」差很多。

彭振聲並說，市府官員不可能私下協助京華城案進到都委會，必須先送進都發局初審後，再排入都委會，最後也是都委會做決議。

北市議員簡舒培今提及京華城案，是由前市長柯文哲自己簽。本報系資料照
北市議員簡舒培今提及京華城案，是由前市長柯文哲自己簽。本報系資料照

彭振聲 柯文哲 簡舒培

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