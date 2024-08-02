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教部砸錢…民眾仍難看到奧運！葉元之：想加油的心太受傷

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委葉元之批評，希望教育部檢討未來大型賽事的補助方式，努力讓大家都能欣賞比賽轉播。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委葉元之批評，希望教育部檢討未來大型賽事的補助方式，努力讓大家都能欣賞比賽轉播。圖／聯合報系資料照片

針對國民黨立委葉元之批評，教育部花了8千萬，卻仍讓絕大多數人看不到奧運轉播，教育部今天大動作澄清，並未圖利特定媒體。葉元之今天批評，教育部根本劃錯重點，沒有人質疑教育部圖利誰，是希望教育部檢討未來大型賽事的補助方式，既然花了納稅人的錢，就要努力讓大家都能欣賞比賽轉播，一起幫中華健兒加油。

葉元之說，現在除了收費的愛爾達，絕大多數民眾看第四台的奧運新聞都只看到圖片，連影片都沒有，雖然公視與華視也在轉播媒體之列，但轉播場次也是有一搭沒一搭，一些中華隊重要賽事也不一定看得到，與全民共享賽事的初衷相違背，很傷民眾幫中華健兒加油的心。

葉元之並以其他國家作法說明，以香港為例，東京奧運時，因未有電視台願意購買轉播權，港府自行購入並交由5間持有牌照的電視台免費播出，讓民眾現場收看並為參賽運動員打氣，結果掀起奧運熱潮。今年港府再次出資購買巴黎奧運和殘奧會轉播權，讓市民免費欣賞比賽。

葉元之續指，韓國部分除了各主要電視台之外，從25日開始在韓國線上影視平台Wave即時直播，甚至開設巴黎奧運頁面，讓觀眾可以免費觀看，希望提高民眾對奧運的熱情。至於日本各無線台合資成立的TVer，平常要收費，但奧運期間提供的所有競技比賽轉播訊號，則全部免費公開播映中。

葉元之強調，政府既然已投入預算，就應該想辦法讓賽事轉播普及化，讓所有觀眾極大化，所以政府在補助特定媒體的同時，原本就應該要求媒體盡可能把資源釋放出來，給所有媒體來使用。包括國家通訊傳播委員會與教育部其實都忘了督促無線台落實這些公共服務的初衷，搞到付費平台上才能欣賞中華隊的表現，幫優秀的運動員加油，官員明顯失職。

葉元之批評，從教育部的回應，就知道教育部到現在都搞不清楚民眾的需求，實在離人民很遠。

巴黎奧運 教育部 葉元之

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