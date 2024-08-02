全盲加腦麻…該怎麼活出正能量？總統教育獎得主傳授心法

教育部今天舉辦歷屆總統教育獎獲獎者增能與交流活動，次長張廖萬堅期許發揮「以順處逆」的精神，透過活動形成有正向影響力的社群團體，激盪出更多可能性。

教育部今天在新北市舉辦「2024總統教育獎歷屆獲獎者生命鬥士增能暨交流活動（北區）」，活動包括由學者專家帶領討論歷屆獲獎者壓力調適及未來的生涯規劃，也邀請較年長的獲獎者分享經驗。

教育部次長張廖萬堅表示，教育部已委託嘉義大學成立發展分組辦公室，持續以多元、生動且分齡分眾的宣導方式，宣導獲獎者以順處逆的精神，積極促進歷屆獲獎者間之溝通及支持，形成有正向影響力的社群團體，激盪出更多可能性。

2006年獲獎者張晏晟出生時因細菌感染導致雙眼全盲，加上腦性麻痺不良於行，3歲時姑姑送了一台電子琴開啟他的興趣，縱使在學習過程中經歷無數挫折，也不曾放棄音樂這條路。

張晏晟受邀在活動中分享，大學畢業後考取街頭藝人證照，持續透過表演傳達對生命與音樂的熱愛。教育部希望藉由活動增進得主間的連結、溝通分享拉進凝聚共識，各項辦理成果也將更新於總統教育獎網站平台，擴大社會影響力。