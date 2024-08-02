卓揆高雄山區勘災 4字訣助校園、橋梁復建

行政院長卓榮泰今天到高雄桃源國中、明霸克露橋、寶業滯洪池等多處勘災，他強調，中央全力協助災損補助經費，透過「移緩濟急」方式，優先支應地方最迫切搶險、搶修的需求。

卓榮泰在高雄市長陳其邁、民進黨立委邱議瑩等人陪同下，到高雄多處勘災，卓榮泰在桃源國中致詞時說，中央、地方及學校會一起負起災後校園重建責任，除配合高市府災損補助經費外，包括教育部編列的校園搶險搶修及復原經費，以及行政院災害準備金均可因應。

針對明霸克露橋後續搶通工作，卓榮泰說，交通部公路局訂有階段性修復策略，除務必依規劃時程如期完成，同時輔以經濟部水利署提出的「荖濃溪防災韌性計畫」，共同為地方居民打造一條安全返家的道路。

高雄市長陳其邁也在現場說明，明霸克露橋是桃源區重要對外橋樑，此處水文、地質較不穩定，目前約440名居民安置狀況良好，水電、通訊均已恢復，人行便道最快今天可搶通，建議未來橋梁改建工程，橋墩可加高與河面距離，因應未來超大豪雨與極端氣候挑戰。

卓榮泰也在桃源國中致贈慰勉金給支援校園清理的國軍弟兄，他表示，今天親赴災區現場視察，比從觀看電視媒體報導的畫面，感受更深。剛才驅車前來的過程中，一路上幾乎無法辨識整個地區原始地形地貌，路上也停放許多搶修的工程車。

陳其邁指出，過去桃源國中邊坡受莫拉克風災土石流沖刷，改變原來河道，造成這次土石流流向桃源國中，目前市府除盡速協助學校恢復運作，長遠規畫也希望進行河川整治，並考量選擇合適地點設立學校，保障學生安全。

卓榮泰指出，連日來前往各地勘災，不論鐵公路、農業及重要基礎設施的損害都很大，他已要求行政院主計總處盤點今年度經費預算，將透過「移緩濟急」方式，優先支應各地方政府最迫切搶險、搶修的需求。

卓榮泰強調，颱風凱米短短2、3天，累積雨量已接近全台全年總雨量，超出部分地區所設定的防洪頻率及保護標準。政府將透過全面系統性預算編列，從第5期「前瞻基礎建設計畫」特別預算，以及明年度中央政府總預算中，盡量調配更合理與更多的預算，持續強化全台防洪治水及交通設施韌性建設。

高雄市工務局表示，這次高雄道路災情態樣主要為路基淘空、邊坡土石滑落、擋土設施毀損等，茂林、甲仙、六龜等13區，共有32處道路毀損災情（公路系統22處、市區道路系統10處），目前已動用人力、機具即時清坍搶通，恢復通行，道路後續災後復建費用約需新台幣2億507萬餘元。