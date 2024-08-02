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法務部主秘繆卓然 調派行政執行署署長

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
行政執行署署長將由法務部主秘繆卓然接任。本報資料照片
行政執行署署長將由法務部主秘繆卓然接任。本報資料照片

法務部前行政執行署長黃玉垣調派台南高分檢檢察長，留有遺缺；法務部今公布人事案，行政執行署署長由法務部主秘繆卓然接任，本月12履新。

至於繆卓然的主秘遺缺，則由現任部長辦公室主任王以文代理，王調派法務部參事。

其餘行政執行署分署長調動，包括士林分署分署長周懷廉調派台北分署分署長、宜蘭分署分署長吳廣莉調派士林分署分署長、新竹分署分署長丁俊成調派桃園分署分署長。

人事案另有主任行政執行官兼綜合規劃組組長李貴芬調派新竹分署分署長、簡任行政執行官施淑琴調派花蓮分署分署長、台中高分檢署檢察官陳幸敏調派宜蘭分署分署長、花蓮分署分署長王金豐調派本主任行政執行官兼綜合規劃組組長。

法務部表示，新人事除繆卓然本月12日到任，其餘均於29日統一赴新職機關報到。

主任 新竹 法務部

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