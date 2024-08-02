中歐作家閱讀月閉幕 「台灣」成捷克夏日關鍵字

中東歐文學盛會「作家閱讀月」來到尾聲，最後一場朗讀會由作家陳又津完成。台灣31位作家接力完成為期一個月的朗讀會。活動期間，捷克布爾諾的劇院外高掛中華民國國旗，「台灣」成捷克夏日主角。

據駐捷克代表處新聞稿，中歐地區著名文學活動「作家閱讀月」今年以台灣為主題國，整整7月整個月，每日在布爾諾（Brno）、奧斯特拉瓦（Ostrava），與斯洛伐克的布拉第斯拉瓦（Bratislava）、柯西契（Kosice）及普里索夫（Presov），都有台灣作家的朗讀會，讓中歐地區的讀者在夏季感受「台灣文學風」。

持續一個月的中歐作家閱讀月來到尾聲，最後一棒由作家陳又津完成。她在布爾諾的劇院朗讀「準台北人」與「跨界通訊」片段，與捷克國家科學院亞非研究所所長路丹尼（Táňa Dluhošová）對談關於移民婚姻與戰爭老兵的普遍經驗。

作家閱讀月閉幕場次展現狂歡氣氛，主辦單位風車出版社（Větrné mlýny）拿出太陽花致贈陳又津，作為台灣31位作家的總代表，活動結束後工作人員開心喊「台灣」！

作家閱讀月是中歐地區最大的文學活動，每年選定一個主題國，邀請主題國31位作家巡迴在捷克中歐城市舉辦朗讀會。

過去有挪威、冰島、法國、加拿大等國家定為主題國，今年適逢活動25周年，作家閱讀月有感於近年台捷友好，主辦方選定台灣為主題國，成為首個亞洲受邀的國家。

整整7月，「台灣」成為捷克布爾諾的夏日主角。作家每日在布爾諾的劇院Goose on a String Theatre朗讀，劇院牆上高掛中華民國國旗，街頭更設置台灣文學立牌，逐一介紹31位台灣受邀作家，吸引許多民眾駐足觀看。

主辦方製作的台灣文學報、作家明信片組、印有「I Read Taiwan」的徽章，以及介紹所有參與作家的活動目錄，成為愛書人每天準時出席活動、蒐集作家簽名的見證。

透過這次的活動，台灣文學在中歐獲得許多曝光。6月底在布拉格哈維爾圖書館舉辦的討論會，李昂與陳思宏風趣幽默的對答，獲得捷克國家電視台（Czech Television）直播，讓台灣活動首次打入捷克主流媒體，成功為閱讀月暖身。

7月起在各城市的台灣作家朗讀會，民眾踴躍出席，對於台灣作家的作品展現極大興趣，提問五花八門，互動熱絡有趣。

此外，因台灣作家的朗讀，已有捷克及斯洛伐克出版社表達出版受邀作家書籍的意願，持續讓台灣文學在中歐地區開拓更多讀者，創造更多以「文」會友的機會。