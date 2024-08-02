賴總統射「健康台灣」三支箭 將成立體育暨運動發展部

明年台灣將進入超高齡社會，65歲以上人口占總人口比率將達20.8％，但台灣人平均有8年的不健康餘命。第一屆高齡健康產業博覽會今日在世貿一館登場，總統賴清德出席開幕典禮，他在致詞時表示，自己提出健康台灣願景，只要國人健康，國家自然強，且當台灣健康產業蓬勃發展時，國家自然也會強，搭配台灣優勢科技能量，世界會自然而然地擁抱台灣。

賴清德指出，台灣人平均餘命80多歲，但不健康年數也超過8年，換句話說，台灣人民平均餘命當中有10％是不健康的時間，可能臥病在床也可能坐輪椅，生活需要照料，因此他在競選總統時提出健康台灣的國家願景，希望經由大家的努力，讓國人健康、國家更強，讓世界擁抱台灣，因為國人健康，國家自然強。

賴清德表示，今年的台北電腦展（COMPUTEX）就可以看得出來，台灣科技很強，能把全世界科技界的大佬群集台灣參加COMPUTEX，未來有一天，生策會與政府共同舉辦的活動，生物醫療科技產業的大咖也會來台灣，擁抱台灣。

賴清德表示，政府未來也會成立「體育暨運動發展部」，推動健康促進相關工作；在醫療方面，未來應針對服務對象的性別、區域、年齡等分類，根據不同疾病擬訂健康加強計畫，做好國人健康照顧；另外，行政院已經通過「百億癌症新藥基金」規劃，政府也將落實「健康台灣深耕計畫」，逐步改善醫療人員的工作環境，讓健保永續經營。

賴清德針對健康台灣提出三大方向，一是共同合作，過去常是業界走在政府前面，遇到困難才尋求政府協助，希望未來政府能與產業界攜手並進，不落後於民間；二是導入科技，政府將大力投資人工智慧所需的基礎建設，包括設立資料中心、建置超級電腦、栽培人才等，讓各行各業都可以在其領域利用人工智慧進行創新應用，推動產業競爭力，讓台灣持續進步。

三是眼界要廣，過去受限於土地面積及人口數，但在科技時代，台灣2300萬人口足以擔任創新科技及應用的試驗場域，各領域創新應用一旦成熟，都能行銷全世界。他期許高齡健康產業，或「健康台灣」的目標都可以順利發展。

經濟部長郭智輝在高齡產業博覽會開幕致詞時表示，國人不僅要活得長壽，還要是能走、能動，活得健康的長壽，將運用台灣發展AI、ICT科技應用的優勢，建構全面且多元的大健康產業生態系，包含飲食管理、運動管理、預防診斷及療後復健等領域，藉由技術研發、產業輔導與補助，提升國家競爭力。

郭智輝並以「境內關外」策略，將鄰近國家的4億人口納入目標市場，吸引國際觀光客來台。

郭智輝表示，希望能幫助國民不論在什麼年紀，都可以利用飲食、運動、預防醫學等管道維持健全的體魄，同時，企業也能賺到錢，再回饋給員工加薪、也回饋幫助社會，成為正向循環的生態體系。

主辦單位指出，今年展會主題就是從「健康」、「智慧」與「快樂」生活三大方向出發，展出的項目都是希望能夠幫助長者的產品與服務。開幕式現場公布今年度遴選「十大高齡友善科技、產品與服務」，由賴清德頒獎，今年獲獎的產品以智慧服務與健康照護兩大主題，包括營養膳食、智慧穿戴、運動體適能、居家安全科技、醫療照護等，全醫院到居家，為高齡者建構全方位照護。