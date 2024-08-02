藍白批NCC人事案威脅國會 卓榮泰：無法放任機關業務停擺

行政院昨天表示，待立院通過NCC人事案之後，將依法指定NCC新法的施行日期，遭藍白陣營批評「在要脅國會」。行政院長卓榮泰今天南下高雄桃源區勘災，被問到對此事的看法。卓榮泰說，先前行政院發言人陳世凱已經很完整地向外界說明，他也聽到部分立法委員的意見，也可以去做很多必要的溝通，但「原則是行政院無法放任任何行政機關或獨立機關業務的停擺」。

卓榮泰說，他也聽到部分立法委員的意見，他願意很認真、很嚴肅地去面對這些意見，甚至他也請立法委員們能夠理解，他也可以去做很多必要的溝通，但原則是行政院無法放任任何行政機關或獨立機關業務的停擺。

卓榮泰表示，很多行政的政策、政務要推動，很多人民的需求必須去因應，很多社會各界，包括產業的這個需要，必須讓它繼續地推動。所以，行政院的決定是保持國家通訊傳播委員會最低量能的會議進行的可能性，一定要讓它能夠去推動各項政務，滿足人民的需求。

卓榮泰說，他相信在這一段時間、未來一段時間當中，在任何立法院的程序進行完畢之前，NCC的委員們還是有必要，去做最基本行政上基本需求的推動，他們會用正確的態度來面對他們的業務。