賴總統提出健康台灣願景 將成立「體育暨運動發展部」

賴總統2日上午出席「高齡健康產業博覽會開幕式」時指出，「健康台灣」的國家願景是希望經由大家共同努力，讓國人健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。期盼政府與產業界攜手並進、導入科技推動台灣產業競爭力、台灣在各領域創新應用都能行銷全世界，讓高齡健康產業及「健康台灣」的目標都能順利發展。此外，他也提到，將會成立「體育暨運動發展部」，推動健康促進相關工作。

賴總統致詞時表示，「高齡健康產業博覽會」和稍早出席的「台灣美食展」一樣人潮滿滿，表示民眾都希望吃得好、吃得健康、活得長壽。他指出，健康是人民普遍需求，明年台灣將進入超高齡社會，國人平均餘命約80歲，但不健康年數超過八年；換句話說，平均生命中10%是不健康的，可能臥病在床、坐輪椅或生活需要照料。因此，他提出「健康台灣」的國家願景，希望經由大家的努力，讓國人健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。

同時，賴總統感謝立法院前院長王金平、生策會長翁啟惠、資政沈榮津、現場醫界前輩，以及產官學研等各界共同參與今日活動，一起打造「健康台灣」，政府未來也會成立「體育暨運動發展部」，推動健康促進相關工作。

在醫療方面，賴總統談到，未來應針對服務對象的性別、區域、年齡等分類，根據不同疾病擬訂健康加強計畫，做好國人健康照顧。另外，行政院已經通過「百億癌症新藥基金」的規劃，未來政府也將落實「健康台灣深耕計畫」，逐步改善醫療人員的工作環境，讓健保永續經營。

賴總統也提出三個方向，期勉大家持續前進。第一，共同合作。過去常是業界走在政府前面，遇到困難才尋求政府協助，希望未來政府能與產業界攜手並進，不落後於民間。第二，導入科技。政府未來會大力投資人工智慧所需的基礎建設，包括設立資料中心、建置超級電腦、栽培人才等，讓各行各業都可以在其領域利用人工智慧進行創新應用，推動產業競爭力，讓臺灣持續進步。

賴總統接著說，第三，眼界要廣。時代已經改變，台灣的機會來臨。過去我國受限於土地面積及人口數，但在科技時代，台灣2,300萬人口足以擔任創新科技及應用的試驗場域，各領域的創新應用一旦成熟，都能行銷全世界。他期許大家朝此三方向持續精進，讓高齡健康產業或「健康台灣」的目標都可以順利發展。並期盼大家立足台灣、布局全球、胸懷全世界。

隨後，賴總統頒發十大高齡友善科技產品與服務獎予得獎企業代表，並與現場貴賓一同為活動揭幕剪綵。接著參觀成大醫院、台北榮總、經濟部產業技術司及產業發展署等展攤，並與熱情的攤位及民眾握手致意。