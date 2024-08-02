快訊

台東驚傳溺水意外…2女學生被大浪捲走 1人獲救、1人失去呼吸心跳

台股斷崖式重挫1004點創史上最大跌點 14檔跌停有3檔千金股

奧運桌球／打敗林昀儒法國17歲新星 喊話擊敗樊振東確保獎牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

翁柏宗代理NCC主委 國民黨團：嚴格監督

中央社／ 台北2日電
NCC副主委翁柏宗獲行政院指定「延任」並代理主委，引發在野抨擊。本報資料照片
NCC副主委翁柏宗獲行政院指定「延任」並代理主委，引發在野抨擊。本報資料照片

行政院指定原NCC副主委翁柏宗從8月1日起延任並代理主委，國民黨團今天召開記者會表示，將會嚴格監督翁柏宗代理主委這段時間的決策，包括簽核的任何政策、任命、法令。

民進黨立法院黨團今天指出，在野黨延宕人事同意權行使，呼籲在野黨同意召開臨時會完成人事同意權行使。

立法院會7月16日三讀修正國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第4條條文，規定NCC委員改為「任滿得連任一次，已連任者不得再任」，以及刪除延任規定。不過因目前修正案尚未正式施行，行政院7月30日發函NCC，由翁柏宗自8月1日起延任並代理主委職務。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，黨團首席副書記長林思銘、副書記長王鴻薇、立委翁曉玲共同出席。國民黨團仍延續連日來立場，質疑行政院牴觸立法院上個月修正通過的國家通訊傳播委員會組織法。

翁曉玲表示，法律授權行政院自行訂定「施行日期」，目的在於讓新法有緩衝過渡時間，但修正通過的國家通訊傳播委員會組織法並沒有需要緩衝過渡問題。

王鴻薇說明，行政院指定翁柏宗為NCC代理主委，繼續留在NCC，她會監督翁柏宗代理主委這段時間簽核了什麼政策、任命、法令。

林思銘強調，對於這次NCC人事案的審查，國民黨團會更加嚴謹，為人民把關。

NCC 翁柏宗 行政院

延伸閱讀

【重磅快評】賤招當法寶 難道翁柏宗還有重要任務？

藍質疑翁柏宗代掌NCC 綠籲開臨時會行使人事同意權

影／翁柏宗代掌NCC 藍委批政院玩法弄權、可悲丟臉

政院指派翁柏宗代掌NCC 黃國昌批：獨立性是笑話

相關新聞

揭法務部也加入國會改革釋憲戰 藍委轟：武器不對等

民進黨四路並進就國會改革法案聲請大法官憲法法庭判決，言詞辯論庭6日舉行。國民黨立委翁曉玲今揭，昨知道法務部也就此次開庭提...

曾非法賣藥...總統好友「志明」成國策顧問 引藍營質疑

總統府公布新聘資政、國策顧問，賴總統的「民間好友」、電台台主持人「志明」康銀壽獲聘國策顧問，引發網路熱議。挺藍名嘴、網友...

【重磅快評】賤招當法寶 難道翁柏宗還有重要任務？

賴清德總統依法公布國家通訊傳播委員會組織法修正案，但行政院卻搶先函令讓不得延任的翁柏宗代理主委，還拿出「法寶」，表示將等...

總統用人唯親？98歲童永獲聘資政 賴清德喊舅舅

基隆市慶安宮主任委員、高齡98歲的童永獲聘總統府資政，童永的孫子、基隆市議長童子瑋今天說，他的爺爺十分關心時政，曾任基隆...

朱立倫不到！藍明辦中央委員閉門會 主席改選議題恐吵翻

國民黨明天（8月3日）將舉行中央委員座談會，雖然不是正式的中央委員會全體會議，但也因沒有事前連署提案，加上今年全代會預計11月才會舉行，因此出席座談會的中央委員，預計將針對今年總統大選後國民黨面臨的內、外最新情勢，提出各項建言，尤其是明年的黨主席改選，閉門會議純聯誼還是「炮聲隆隆」，受到黨內高度關注。

賴總統提出健康台灣願景 將成立「體育暨運動發展部」

賴總統2日上午出席「高齡健康產業博覽會開幕式」時指出，「健康台灣」的國家願景是希望經由大家共同努力，讓國人健康、國家更強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。