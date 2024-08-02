AIT新發言人出爐 蘇柏朋曾派駐成都、首爾

美國在台協會（AIT）今天表示，曾派駐中國成都、前美國駐首爾大使館文化官蘇柏朋已在7月31日就任AIT發言人；副發言人則由前美國駐阿爾及利亞大使館發言人李安德擔任。

AIT下午發布新聞稿表示，蘇柏朋已於7月31日就任AIT發言人。

AIT指出，蘇柏朋曾於美國駐首爾大使館擔任文化官，亦曾擔任負責日本和韓國的公眾外交協調官，也曾任美國駐河內大使館發言人，以及美國駐伊斯蘭馬巴德大使館助理發言人，還曾派駐中國成都，並在華府擔任美國國務院巴基斯坦科官員及斯里蘭卡暨馬爾地夫科官員。

AIT說，蘇柏朋進入國務院服務之前，曾在中國東北地區的幾所大學任教、也曾在佛羅里達州立大學巴拿馬市分校擔任通訊和出版專員。

AIT指出，李安德已在7月26日就任AIT副發言人。李安德曾任美國駐阿爾及利亞大使館發言人，也曾在美國駐海地大使館擔任文化與教育官，在國務院教育文化事務局擔任政策官，並於美國駐以色列大使館擔任副文化官，亦曾派駐摩洛哥卡薩布蘭加以及厄瓜多惠夜基市。

AIT表示，李安德於杜克大學取得國際研究學士學位，並於開羅美國大學取得應用語言學碩士學位，加入國務院之前本業是教授英語非母語的學生英語。