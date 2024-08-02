【重磅快評】賤招當法寶 難道翁柏宗還有重要任務？

賴清德總統依法公布國家通訊傳播委員會組織法修正案，但行政院卻搶先函令讓不得延任的翁柏宗代理主委，還拿出「法寶」，表示將等立院通過NCC新人事後，再定新法施行日期；藍委痛批耍詐，外界也恍然大悟，何以兩個月前閣揆卓榮泰老神在在要青鳥「不用集結」，原來民進黨是慣於耍詐，在野怎麼玩得過？

行政院上月底發函NCC，指定NCC副主委翁柏宗自8月1日起延任並代理主委，引來在野黨怒批破壞立法院對行政機關的人事同意權；綠委為行政院護航，表示新法生效後會依法執行。沒想到，新法是公布了，但行政院卻使出賤招，搬出該法第16的規定「行政院以命令訂定該法施行日期」，再度將藍白一軍。

行政院發言人陳世凱宣稱，依NCC組織法第16條規定，行政院須另定施行日期，這樣做法並非特例。他舉例NCC組織法在2022年5月4日修正後，行政院就指定修正條文從2022年8月27日起施行；兩岸人民關係條例歷經十多次修正，行政院也都依另定施行日期。

陳世凱似乎言之成理，但兩年前的NCC組織法施行日期另定，是因為事涉數發部的成立，部分業務和人員必須移撥，所以要有緩衝期，兩岸人民關係條例涉及複雜兩岸事務，更需有準備期、緩衝期，甚至宣導期，和NCC組織法刪除委員萬年條款性質完全不同，豈可相提並論？

NCC組織法修法，藍白確實忽略該法第16條明定「本法施行日期，由行政院以命令定之」，但正常人怎麼會想到有人會利用這個「漏洞」來反制立法權？民進黨反將藍白一軍，手法取巧使詐，實在難登大雅之堂。

法律施行日期的訂定有三種方式，一是在法條中明定「本法自公布日施行」；二是法律條文中定有施行日期，例如嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，就規定施行期間自民國109年1月15日至110年6月30日止。

還有一種情況施行日期由行政機關另定之，主要是考量法律上路需要有磨合期、宣導期、準備期。這次NCC組織法修法留了一個尾巴，但卻被行政院拿來當法寶，甚至還押了日期，聲稱要等立院人事同意審查通過才換人，賴皮指數高到讓瞠目結舌。試問，讓翁柏宗連任屆滿、依法卸任是有什麼好緩衝、準備的嗎？

行政院口口聲聲說，翁柏宗延任、代理主委，NCC才能正常運作，但翁柏宗擔任副主委期間就捲入洩漏電視台執照審查機密等案，此時翁柏宗不僅延任，還擔任代理主委，難道還要執行什麼重要的任務？

今年5月立法院審查國議會改革法案，院外聚集成千上萬「青鳥」聲援民進黨，行政院長卓榮泰一席「讓群眾不用集結」，引來不小政治效應，事後證明，卓只是虛晃一招，即使藍白通過國會改革法案，民進黨還有釋憲武器可用，難怪不用青鳥冒雨聲援。

這次NCC組織法修法亦然，賴總統依法公告法律，壞人由行政院來扮，卓榮泰用修正案最後一條來卡住全部法條，也算不枉讀了四年的法律系；但卓揆這一招也讓人見識到，原來法律人使壞，也不怎麼優雅。