快訊

台東驚傳溺水意外…2女學生被大浪捲走 1人獲救、1人失去呼吸心跳

台股斷崖式重挫1004點創史上最大跌點 14檔跌停有3檔千金股

奧運桌球／打敗林昀儒法國17歲新星 喊話擊敗樊振東確保獎牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】賤招當法寶 難道翁柏宗還有重要任務？

聯合報／ 主筆室
行政院先函翁柏宗代理主委，行政院發言人陳世凱（圖中）表示將等立院通過NCC新人事後，再定新法施行日期。圖／行政院提供
行政院先函翁柏宗代理主委，行政院發言人陳世凱（圖中）表示將等立院通過NCC新人事後，再定新法施行日期。圖／行政院提供

賴清德總統依法公布國家通訊傳播委員會組織法修正案，但行政院卻搶先函令讓不得延任的翁柏宗代理主委，還拿出「法寶」，表示將等立院通過NCC新人事後，再定新法施行日期；藍委痛批耍詐，外界也恍然大悟，何以兩個月前閣揆卓榮泰老神在在要青鳥「不用集結」，原來民進黨是慣於耍詐，在野怎麼玩得過？

行政院上月底發函NCC，指定NCC副主委翁柏宗自8月1日起延任並代理主委，引來在野黨怒批破壞立法院對行政機關的人事同意權；綠委為行政院護航，表示新法生效後會依法執行。沒想到，新法是公布了，但行政院卻使出賤招，搬出該法第16的規定「行政院以命令訂定該法施行日期」，再度將藍白一軍。

行政院發言人陳世凱宣稱，依NCC組織法第16條規定，行政院須另定施行日期，這樣做法並非特例。他舉例NCC組織法在2022年5月4日修正後，行政院就指定修正條文從2022年8月27日起施行；兩岸人民關係條例歷經十多次修正，行政院也都依另定施行日期。

陳世凱似乎言之成理，但兩年前的NCC組織法施行日期另定，是因為事涉數發部的成立，部分業務和人員必須移撥，所以要有緩衝期，兩岸人民關係條例涉及複雜兩岸事務，更需有準備期、緩衝期，甚至宣導期，和NCC組織法刪除委員萬年條款性質完全不同，豈可相提並論？

NCC組織法修法，藍白確實忽略該法第16條明定「本法施行日期，由行政院以命令定之」，但正常人怎麼會想到有人會利用這個「漏洞」來反制立法權？民進黨反將藍白一軍，手法取巧使詐，實在難登大雅之堂。

法律施行日期的訂定有三種方式，一是在法條中明定「本法自公布日施行」；二是法律條文中定有施行日期，例如嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，就規定施行期間自民國109年1月15日至110年6月30日止。

還有一種情況施行日期由行政機關另定之，主要是考量法律上路需要有磨合期、宣導期、準備期。這次NCC組織法修法留了一個尾巴，但卻被行政院拿來當法寶，甚至還押了日期，聲稱要等立院人事同意審查通過才換人，賴皮指數高到讓瞠目結舌。試問，讓翁柏宗連任屆滿、依法卸任是有什麼好緩衝、準備的嗎？

行政院口口聲聲說，翁柏宗延任、代理主委，NCC才能正常運作，但翁柏宗擔任副主委期間就捲入洩漏電視台執照審查機密等案，此時翁柏宗不僅延任，還擔任代理主委，難道還要執行什麼重要的任務？

今年5月立法院審查國議會改革法案，院外聚集成千上萬「青鳥」聲援民進黨，行政院長卓榮泰一席「讓群眾不用集結」，引來不小政治效應，事後證明，卓只是虛晃一招，即使藍白通過國會改革法案，民進黨還有釋憲武器可用，難怪不用青鳥冒雨聲援。

這次NCC組織法修法亦然，賴總統依法公告法律，壞人由行政院來扮，卓榮泰用修正案最後一條來卡住全部法條，也算不枉讀了四年的法律系；但卓揆這一招也讓人見識到，原來法律人使壞，也不怎麼優雅。

 

NCC 翁柏宗 行政院

延伸閱讀

藍質疑翁柏宗代掌NCC 綠籲開臨時會行使人事同意權

影／翁柏宗代掌NCC 藍委批政院玩法弄權、可悲丟臉

政院指派翁柏宗代掌NCC 黃國昌批：獨立性是笑話

2030年重啟核電？卓榮泰：說過的話不該被亂下標題

相關新聞

揭法務部也加入國會改革釋憲戰 藍委轟：武器不對等

民進黨四路並進就國會改革法案聲請大法官憲法法庭判決，言詞辯論庭6日舉行。國民黨立委翁曉玲今揭，昨知道法務部也就此次開庭提...

曾非法賣藥...總統好友「志明」成國策顧問 引藍營質疑

總統府公布新聘資政、國策顧問，賴總統的「民間好友」、電台台主持人「志明」康銀壽獲聘國策顧問，引發網路熱議。挺藍名嘴、網友...

【重磅快評】賤招當法寶 難道翁柏宗還有重要任務？

賴清德總統依法公布國家通訊傳播委員會組織法修正案，但行政院卻搶先函令讓不得延任的翁柏宗代理主委，還拿出「法寶」，表示將等...

總統用人唯親？98歲童永獲聘資政 賴清德喊舅舅

基隆市慶安宮主任委員、高齡98歲的童永獲聘總統府資政，童永的孫子、基隆市議長童子瑋今天說，他的爺爺十分關心時政，曾任基隆...

朱立倫不到！藍明辦中央委員閉門會 主席改選議題恐吵翻

國民黨明天（8月3日）將舉行中央委員座談會，雖然不是正式的中央委員會全體會議，但也因沒有事前連署提案，加上今年全代會預計11月才會舉行，因此出席座談會的中央委員，預計將針對今年總統大選後國民黨面臨的內、外最新情勢，提出各項建言，尤其是明年的黨主席改選，閉門會議純聯誼還是「炮聲隆隆」，受到黨內高度關注。

賴總統提出健康台灣願景 將成立「體育暨運動發展部」

賴總統2日上午出席「高齡健康產業博覽會開幕式」時指出，「健康台灣」的國家願景是希望經由大家共同努力，讓國人健康、國家更強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。