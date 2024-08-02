台灣半導體真香！印尼學者聚焦新南向 盼加強投資合作

印尼智庫哈比比中心（Habibie Center）1日針對台灣「新南向政策」舉行論壇，邀請台灣和印尼學者討論台灣與東南亞國家關係。學者建議，未來台灣可以增加印尼電商領域投資，並與東南亞國家在半導體和供應鏈上加強合作。

印尼建國大學（Binus University）國際關係系主任周榮佳（Rangga Aditya）在論壇上回顧台灣對東南亞的外交和經濟政策，並比較了台灣前總統蔡英文、馬英九、陳水扁執政期間，對東南亞國家的政策及交流情形。

周榮佳指出，蔡英文上任前，台灣與東南亞的合作主要著重於農業、教育和旅遊領域，但蔡英文執政後，除了重視上述領域，也推動公共衛生、科技、移工的合作。

而隨著總統賴清德帶領的新政府上任，周榮佳建議，除了加強原有合作，還可關注印尼正蓬勃發展的電子商務領域。他說：「很多電商公司的投資是來自中國。在蔡英文執政期間，台灣較少關注印尼電商領域，因此未來可以加強與印尼電商的合作或投資。」

澳洲西澳大學（University of Western Australia）社科院助理研究員陸碧宜（Ratih Kabinawa）則將台灣與東協的關係分成3個階段，第一階段是在教育、農業和投資上的合作；第二階段則是90年代前總統李登輝執政時期，隨著台灣民主化，而加強在民主議題及社會組織上的交流；2016年蔡英文執政後，則是以人為本的「新南向政策」。

她說，台灣現在對東南亞國家而言，是在晶片、製造業供應鏈、創新和先進科技上扮演重要角色，同時也是東協第十大貿易夥伴。

陸碧宜總結指出，因「新南向政策」的重點是經濟和人文合作與交流，因此東協國家非常歡迎這項政策，且該政策也符合該地區的需求和利益。

她說：「儘管（多國）奉行一個中國政策，但『新南向政策』仍能贏得東協的支持，因為它所依靠的是台灣的軟實力。」

不過，她也指出，台海地緣政治緊張局勢使透過「新南向政策」發展的經濟和人文合作面臨風險。她說：「若中國決定動武，『新南向政策』建立的相互依賴關係，將直接衝擊東協成員國。」

台灣亞洲交流基金會執行長、政治大學東亞研究所教授楊昊，則是透過視訊方式分享他對「台灣新南向政策」的觀察。

他指出，2016年至2024年期間，台灣與東南亞國家更為緊密，透過公部門及非政府組織舉辦各項論壇和活動，達到促進與東南亞國家關係的目標。

楊昊說，現在正面臨大國競爭等地緣政治危機，中、小型國家必須加強合作，以擁有左右政策的影響力。他認為，台灣的「新南向政策」是以暖實力外交建立多方夥伴關係的有效途徑。

據台灣亞洲交流基金會官網解釋，暖實力指的是與有需要的利害關係國分享溫暖，目標是要讓台灣成為鄰國的家常話題、成為理念相近國家日常活動中不可或缺的夥伴。

楊昊補充，雖然賴清德尚未明確說明他對「新南向政策」的願景，但已多次表達將持續「新南向政策」。楊昊建議，政府未來可以優先重視數位科技、半導體及社會和災害管理等領域的交流；至於民間方面，則可以加強智庫、非政府組織和年輕人的交流。