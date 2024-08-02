快訊

台東驚傳溺水意外…2女學生被大浪捲走 1人獲救、1人失去呼吸心跳

台股斷崖式重挫1004點創史上最大跌點 14檔跌停有3檔千金股

奧運桌球／打敗林昀儒法國17歲新星 喊話擊敗樊振東確保獎牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣半導體真香！印尼學者聚焦新南向 盼加強投資合作

中央社／ 雅加達2日專電
印尼智庫哈比比中心1日建議，未來台灣可以增加印尼電商領域投資，並與東南亞國家在半導體和供應鏈上加強合作。圖為台積電半導體工廠。路透
印尼智庫哈比比中心1日建議，未來台灣可以增加印尼電商領域投資，並與東南亞國家在半導體和供應鏈上加強合作。圖為台積電半導體工廠。路透

印尼智庫哈比比中心（Habibie Center）1日針對台灣「新南向政策」舉行論壇，邀請台灣和印尼學者討論台灣與東南亞國家關係。學者建議，未來台灣可以增加印尼電商領域投資，並與東南亞國家在半導體和供應鏈上加強合作。

印尼建國大學（Binus University）國際關係系主任周榮佳（Rangga Aditya）在論壇上回顧台灣對東南亞的外交和經濟政策，並比較了台灣前總統蔡英文、馬英九、陳水扁執政期間，對東南亞國家的政策及交流情形。

周榮佳指出，蔡英文上任前，台灣與東南亞的合作主要著重於農業、教育和旅遊領域，但蔡英文執政後，除了重視上述領域，也推動公共衛生、科技、移工的合作。

而隨著總統賴清德帶領的新政府上任，周榮佳建議，除了加強原有合作，還可關注印尼正蓬勃發展的電子商務領域。他說：「很多電商公司的投資是來自中國。在蔡英文執政期間，台灣較少關注印尼電商領域，因此未來可以加強與印尼電商的合作或投資。」

澳洲西澳大學（University of Western Australia）社科院助理研究員陸碧宜（Ratih Kabinawa）則將台灣與東協的關係分成3個階段，第一階段是在教育、農業和投資上的合作；第二階段則是90年代前總統李登輝執政時期，隨著台灣民主化，而加強在民主議題及社會組織上的交流；2016年蔡英文執政後，則是以人為本的「新南向政策」。

她說，台灣現在對東南亞國家而言，是在晶片、製造業供應鏈、創新和先進科技上扮演重要角色，同時也是東協第十大貿易夥伴。

陸碧宜總結指出，因「新南向政策」的重點是經濟和人文合作與交流，因此東協國家非常歡迎這項政策，且該政策也符合該地區的需求和利益。

她說：「儘管（多國）奉行一個中國政策，但『新南向政策』仍能贏得東協的支持，因為它所依靠的是台灣的軟實力。」

不過，她也指出，台海地緣政治緊張局勢使透過「新南向政策」發展的經濟和人文合作面臨風險。她說：「若中國決定動武，『新南向政策』建立的相互依賴關係，將直接衝擊東協成員國。」

台灣亞洲交流基金會執行長、政治大學東亞研究所教授楊昊，則是透過視訊方式分享他對「台灣新南向政策」的觀察。

他指出，2016年至2024年期間，台灣與東南亞國家更為緊密，透過公部門及非政府組織舉辦各項論壇和活動，達到促進與東南亞國家關係的目標。

楊昊說，現在正面臨大國競爭等地緣政治危機，中、小型國家必須加強合作，以擁有左右政策的影響力。他認為，台灣的「新南向政策」是以暖實力外交建立多方夥伴關係的有效途徑。

據台灣亞洲交流基金會官網解釋，暖實力指的是與有需要的利害關係國分享溫暖，目標是要讓台灣成為鄰國的家常話題、成為理念相近國家日常活動中不可或缺的夥伴。

楊昊補充，雖然賴清德尚未明確說明他對「新南向政策」的願景，但已多次表達將持續「新南向政策」。楊昊建議，政府未來可以優先重視數位科技、半導體及社會和災害管理等領域的交流；至於民間方面，則可以加強智庫、非政府組織和年輕人的交流。

新南向政策 東南亞 蔡英文

延伸閱讀

蔡英文：場外紛擾對手挑戰 林郁婷也是沒在怕

拳擊女將林郁婷今晚奧運出賽 賴清德、蔡英文送暖打氣

賴新資政、國策顧問嘉義人占4位 新人是這位前立委

蔡英文推辣台妹寫真輯 媒體人訝異：照片有鄭文燦竟沒「他」

相關新聞

立院8月開不開臨時會 排審選罷法可能成藍籌碼

民進黨立院黨團有意在8月中旬舉行臨時會，處理國家傳播通訊委員會（NCC）、考試委員等人事同意權案，民眾黨立院黨團已表態反...

揭法務部也加入國會改革釋憲戰 藍委轟：武器不對等

民進黨四路並進就國會改革法案聲請大法官憲法法庭判決，言詞辯論庭6日舉行。國民黨立委翁曉玲今揭，昨知道法務部也就此次開庭提...

曾非法賣藥...總統好友「志明」成國策顧問 引藍營質疑

總統府公布新聘資政、國策顧問，賴總統的「民間好友」、電台台主持人「志明」康銀壽獲聘國策顧問，引發網路熱議。挺藍名嘴、網友...

【即時短評】搞對抗展執政權威 賴四年執政能有坦途？

就在立法院將討論是否召開臨時會處理國家通訊傳播委員會（NCC）及考試院人事案前，政院不甩立院已刪除NCC組織法卸任委員延...

朱立倫不到！藍明辦中央委員閉門會 主席改選議題恐吵翻

國民黨明天（8月3日）將舉行中央委員座談會，雖然不是正式的中央委員會全體會議，但也因沒有事前連署提案，加上今年全代會預計11月才會舉行，因此出席座談會的中央委員，預計將針對今年總統大選後國民黨面臨的內、外最新情勢，提出各項建言，尤其是明年的黨主席改選，閉門會議純聯誼還是「炮聲隆隆」，受到黨內高度關注。

賴總統提出健康台灣願景 將成立「體育暨運動發展部」

賴總統2日上午出席「高齡健康產業博覽會開幕式」時指出，「健康台灣」的國家願景是希望經由大家共同努力，讓國人健康、國家更強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。