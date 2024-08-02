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新資政、國策顧問爭議多 王鴻薇：國家即賴家

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
總統府公布新聘資政27人、國策顧問73人，賴清德總統高齡98歲的舅舅、基隆慶安宮主任委員童永（中）也出任總統府資政。圖／聯合報資料照片
總統府公布新聘資政27人、國策顧問73人，賴清德總統高齡98歲的舅舅、基隆慶安宮主任委員童永（中）也出任總統府資政。圖／聯合報資料照片

總統府公布新聘資政27人、國策顧問73人，不過當中具爭議者不少，國民黨立委王鴻薇今日點名，賴清德總統高齡98歲的舅舅、基隆慶安宮主任委員童永也出任總統府資政，是國家即賴家？涉嫌性騷、電台賣藥誇大療效、致人癱瘓的犯罪者都入總統府當顧問。

王鴻薇說，賴清德公布新聘資政27人、國策顧問73人。但翻開這些名單，著實令人搖頭，除了行政院前院長蘇貞昌、前駐日代表謝長廷、立委余天這種政治分封，其中還不乏犯罪、涉及MeToo事件，不禁令人感嘆賴清德家真的是「一人得道雞犬升天」。

王鴻薇提到，賴清德高齡98歲的舅舅、基隆慶安宮主任委員童永也出任總統府資政，到底是賴清德「內舉不避親」，還是他舅舅年紀這麼大還一心求官，相信大家心中自有公論，只是賴清德要想清楚，這樣讓自己長輩在外面被說靠姪子當官，對他老人家名聲真的好嗎？

王鴻薇表示，還有日前民進黨MeToo事件沸沸揚揚，許多人退選、去職，賴清德還說性騷零容忍，結果被質疑性騷的顏志發，又被他請去當總統府資政，是要資政什麼？ＭeToo爭議公關處理嗎？「好了傷疤忘了痛」就是在說你賴清德，這不是性騷零容忍，這幾乎是變相鼓勵，只要關係好，有爭議的封官晉爵，這名單實在難看。

王鴻薇指出，最誇張的還是康銀壽，他是「府城之聲」廣播電台的台長，曾經在2016年在電台誇大食品療效，被地檢署起訴緩起訴一年，就是俗稱的「電台賣藥仔」；2020年他在台南北區駕車，與人發生車禍，被害者重創癱瘓臥床、需人全天照料。他被台南高分院依過失重傷罪判4月徒刑、緩刑2年。基本上就是罪犯，如今可以當國策顧問，也真的是相當勵志。這劇情，電影也不敢拍。

王鴻薇強調，「當國家讓這些人可以進總統府，毫不掩飾的排出這些名單，就是要告訴大家，他已經沒在怕，就算突破道德底線，就算用人標準低劣。老子就是一副『國家就是賴家』的嘴臉，臉皮這麼厚，除了賴清德，確實也沒有誰了。」

國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

王鴻薇 總統府 賴清德

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