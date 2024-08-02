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勘查明霸克露橋災損 卓榮泰：給一條安全的路回家

中央社／ 高雄2日電

颱風凱米重創南部山區，行政院長卓榮泰今天南下勘查明霸克露橋受損情形表示，短期3階段搶通計畫務必如期完成，未來希望能給居民「一條安全的路回家」，請大家把計畫做出來。

南橫公路受颱風凱米影響，橋梁、路段多毀損，交通部長李孟諺先前視察明霸克露橋表示，短期採3階段搶通，未來將研議道路相關工程永久性方案。卓榮泰今天在高雄市長陳其邁、民進黨立委邱議瑩等人陪同下前往明霸克露橋視察災損和復原情形。

卓榮泰說，明霸克露橋名字是「希望之橋」意思，目前第1階段已在7月30日完成，第2階段8月17日預估可如期完成、第3階段簡易鋼便橋也務必要在10月15日如期完成，至少這3階段一定要如期完成。未來要怎麼做再看地形安全應變。

卓榮泰表示，以前都說要給居民「一條安全回家的路」，但應該是要給「一條安全的路回家」才對，這條安全的路一定要又能克服大自然的力量，又能集結過去所做的一些經驗，「只有做一條安全的路他們才能回家」，也要請李孟諺看如何做出一條安全的路，並請地方的大家整合出最好的意見，把計畫做出來。

他也表示，目前整治荖濃溪等的預算已經有了，路的預算政府會再想辦法籌備出來，也請委員支持。希望未來無論是往東還是往市區，都能有一條安全的路走。

明霸克露橋短期計畫，第1階段針對桃源區梅山、拉芙蘭、復興3里部分7月30日提前搶通台20臨105線梅山口以上至台東初來道路，讓約500名居民不至於形成孤島，往東有聯外道路能通行。

第2階段預計在8月17日前，約3週以內搶通荖濃溪河床便道，提供基本小型車通行需求；第3階段則預計10月15日前修復現有受損玉穗溪口鋼便橋。

卓榮泰 明霸克露橋 李孟諺

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