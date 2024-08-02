民進黨高市長初選白熱化 陳其邁：鼓勵君子之爭

民進黨內高雄市長選戰白熱化，立委許智傑說跟高雄市長陳其邁是同學，賴瑞隆則說陳其邁稱他為「師弟」。陳其邁今天回應，有意願為家鄉努力的人都鼓勵，也希望初選時大家展現君子之爭。

民進黨立委賴瑞隆、林岱樺、許智傑今天同台成活動焦點，賴瑞隆說，他是陳其邁的師弟；許智傑表示，掛出看板就是正式投入初選；林岱樺則說，一起為高雄隊努力。

立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑先前已表態投入下屆高雄市長選戰，邱議瑩今天陪同行政院長卓榮泰、陳其邁在山區勘災；賴瑞隆、林岱樺、許智傑一早都出席「高雄加盟展」開幕活動。

陳其邁在那瑪夏勘災時接受媒體聯訪，他說，許智傑從小就是學霸，從小到大都認真努力，在鳳山服務口碑也很好。對於願意為家鄉努力的人都很鼓勵，也都會稱讚每個人，希望大家都是君子之爭，在初選時展現風度。

許智傑昨晚提到8月會正式宣布參選，並掛出多面看板，要將高雄打造為AI首都。許智傑的宣傳看板與陳其邁合體，上面寫著「AI首都」、「TECH高雄」、「陳菊子弟兵」，並以陳其邁的口吻寫出「他是我同學」。

「兄弟登山各自努力」，賴瑞隆今天接受媒體聯訪說，會持續爭取高雄人的支持，也有陸續掛出看板，而他是前高雄市長陳菊10年的幕僚、擔任5年局長，且天天跟陳菊開晨會，「認識我的人不會懷疑陳菊市長對我的提攜」。

賴瑞隆強調，在9年前就看到AI智慧產業的趨勢，當時針對智慧創新科技園區向中央爭取預算，經費持續加碼至170億元，這些對智慧產業都很重要，這些產業就坐落於亞洲新灣區內。

賴瑞隆說，他與陳其邁過去在立院內政委員會有很多合作，「陳其邁在外面會說我是他的師弟」，陳其邁擔任市長後，也是有志一同共同努力，包括招商引資、亞洲新灣區。

林岱樺被問及許智傑要在8月宣布參選則說，現在颱風凱米災後的第7天，整個高雄都還在復原階段，自己也努力爭取災後重建措施，著重解決民怨與市民站在一起，「也請所有參選同志與陳其邁共同凝聚高雄隊的共識，讓我們高雄繼續邁進。」

許智傑今天接受媒體聯訪時說，競選看板已掛出，不需要再特別找時間宣布，他跟陳其邁是雄中同學，也都是理工男，相信在AI這個領域會比其他候選人的理解更多。

邱議瑩說，會照著原有的選戰規劃走，這些立委都很優秀，想要為高雄付出都是很好的事情，早上下國道10號也有看到許智傑的看板，「滿可愛的，每個人的節奏不同，我也祝福他。」