國民黨：基隆設四接安全堪慮 中央不應藐視市民權益

台電計劃在基隆市興建第四天然氣接收站，國民黨今天表示，四接設在基隆市的安全性大有疑慮，中央不應藐視基隆市民權益，政府強推四接就是死抱非核家園神主牌不放，民進黨不要再愚民。

台電擬建「四接」，基隆市府廢止前市府原則同意公文，台電提訴願，農業部撤銷市府處分。

國民黨今天召開記者會，來自基隆的國民黨立委林沛祥表示，反對四接主要是基於安全原因，基隆市中山區協和電廠旁商家住戶眾多，設置液態天然氣發電廠的安全性大有疑慮。

林沛祥說，過去曾計劃在高雄港設立液態天然氣轉運站，最後選址在旗津外海，但卻被時任交通部長葉匡時打回票，說這是草菅人命；如果高雄港的外港不能設液態天然氣轉運站，基隆接近市中心處又為何可以，如果不能保證基隆市民安全，就不應該有四接，中央不應藐視基隆市民權益。

林沛祥表示，2022年基隆市長選舉時，當時民進黨基隆市長林右昌贊成四接，但民進黨推出的市長候選人蔡適應不敢表態。市民不希望有一個可能爆炸的天然氣炸彈放在家旁邊，民進黨若想趁基隆市長謝國樑遇到罷免案的此時強推四接，就是霸淩基隆市民，占基隆市全體市民的便宜。

台北市議員鍾沛君提到，民進黨政府為了發電廠燃料需求強推四接，還大肆宣傳協和電廠要改成相對乾淨的天然氣發電，又訴諸南電北送的穩定性，想凸顯區域矛盾，一切都是把科學問題用政治解決，根本原因就是民進黨仍抱著非核家園的神主牌。

鍾沛君認為，北台灣並不是沒有電力產能，除了深澳與協和電廠，還有核一、核二。即便興建四接，協和一號燃氣機組要到2027年才能上線，因此四接加協和根本不是馬上能應急的方案，民進黨捨本逐末、愚弄民眾。