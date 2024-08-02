影／翁柏宗代掌NCC 藍委批政院玩法弄權、可悲丟臉

原NCC委員、副主委翁柏宗應屆滿卸任，行政院卻函令指定代理NCC主委，因立法院7月16日已三讀通過NCC組織法修正案，刪除卸任委員延任條款，故翁柏宗被指定代理主委一事引發批評。國民黨立法院黨團上午舉行記者會，國民黨團首席副書記長林思銘，批行政院指定翁柏宗代理NCC主委是玩法弄權，玩鑽法律漏洞的遊戲，「行政院何時低俗到為護航翁柏宗，不開大門走大路，刻意不公告施行日期？這樣鑽法律漏洞的行為丟臉可悲」。

立委翁曉玲說，立法院7月16日通過NCC組織法修正案，刪除延任條款，7月29日立法院將修法公文送到總統府，總統府7月31日公布新法應即日正式生效，行政院卻在7月30日函令翁柏宗代理主委，行政院藐視立法院三讀通過的法案，明知法案不能讓卸任委員延任，仍執意讓翁柏宗代理，是否有不可告人秘密？

林思銘表示，理論上總統已公布法律，行政院必須立即公告施行，除非有其他配套措施尚未完成或相關子法須修訂，否則沒有不尊重新法理由。行政院不尊重立法院，行政立法衝突而卓榮泰絕對要負最大責任，兩位NCC卸任委員林麗雲、王維菁指台灣政媒已成共生集團，媒體介入政府人事和政策。林思銘強調，立法院對於此次人事案審查一定更加嚴謹，不因時間緊縮就隨便通過，行政院這次做法是企圖弱化立法院審查權利，國民黨不會因此降低審查標準，卓榮泰不要再有這樣操作，人民不是傻子，不要為了護航而毀憲亂政。