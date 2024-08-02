遭陳揮文控偷罵高虹安 王鴻薇還原對話轟反駁

新竹市長高虹安涉詐領助理費遭判刑停職，資深媒體人陳揮文在廣播節目中點名國民黨立委王鴻薇、台北市議員李明賢，指兩人在節目中替高辯論，下節目卻變臉罵高，更嗆「你們兩個也太噁心了吧！」王鴻薇還原三人對話過程駁斥，並反批「陳大媒體人的噁心標準是什麼？」

王鴻薇表示，她是政治人物，又是媒體人出身，通常不願意和媒體人糾纏不清，但這次陳揮文在自己的廣播節目談話無中生有、胡亂扭曲，很多媒體來詢問她，所以一次說明。

王鴻薇指出，她從來沒有說過高虹安的詐領助理費不該面對司法調查和審判，而是質疑為何司法有兩套標準，對於同樣的詐領助理費，一樣的未認罪，為何就有民進黨籍民代可以判8個月，或者可以繼續當議長。這個不能評論嗎？她有兩套標準嗎？

王鴻薇續指，她和李明賢在下節目後大概不到30秒的停留和談話，說到他們都不會讓助理出錢做為辦公室的公基金或零用金。李明賢還開玩笑說，上節目的通告費就是辦公室的零用金來源，她也說不會要助理出錢當做辦公室的零用金。

王鴻薇提到，陳揮文當時問她一句話「那你在節目怎麼不說？」她回答，「我的立場就是質疑司法的公平性和不能雙標」。請問一下，這樣的談話有什麼問題，「陳大媒體人的噁心標準是什麼？陳揮文是覺得質疑司法的公平就很噁心嗎？媒體不監督有權力的司法，天天去罵在野黨嗎？」