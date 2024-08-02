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國軍裝甲車保固內現裂紋 王鴻薇：別讓雲豹變病貓

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對雲豹八輪甲車鋼板出現裂紋，國民黨立委王鴻薇表示，雲豹甲車是我國國防重要力量，國防部應把我們重要自主武器顧好，為我們的國防戰力把關。圖／聯合報系資料照片
針對雲豹八輪甲車鋼板出現裂紋，國民黨立委王鴻薇表示，雲豹甲車是我國國防重要力量，國防部應把我們重要自主武器顧好，為我們的國防戰力把關。圖／聯合報系資料照片

國軍自主生產的雲豹八輪甲車驚傳鋼板出現裂紋，國民黨立委王鴻薇國防部了解後表示，有50輛裝甲車斜板和著陸板焊接處發生裂痕狀況，雖大部分已經修補完成，但在保固期2年內的，卻超過一半、達到27輛；她呼籲國防部應把國防戰力把關，別讓雲豹在關鍵時刻出包變病貓。

王鴻薇表示，最近被發現共有50輛車的鋼板發生裂痕，本辦公室也向國防部了解狀況。雖然國防部向本辦公室回覆只有50輛裝甲車斜板和著陸板焊接處發生裂痕狀況，大部分已經修補完成。但這些發生狀況的車輛在保固期2年內的卻超過一半、達到27輛，投入大量資源自主研發的國防武器，國防部應該確實維護、改善，預防相關狀況再次發生。

王鴻薇指出，在2011年時，第一批生產的雲豹就曾傳出車身有裂紋的問題，當時負責生產車身鋼板的中鋼研究出解決方案。10多年後，雲豹裝甲車已經到第二代，卻還有鋼板發生裂痕狀況，而且都還是在保固期內，鋼板改善狀況在哪？

王鴻薇強調，雲豹甲車是我國國防重要力量，這幾年卻發生動力底盤系統案的藍圖外洩、廠商提供低價劣質大陸製零件的狀況，這次發生車身裂紋問題，讓國軍弟兄很憂心，國防部應把我們重要自主武器顧好，為我們的國防戰力把關，別讓雲豹在關鍵時刻出包變病貓。

國防部 王鴻薇 裝甲車

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