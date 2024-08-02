洗刷親中形象 趙少康：中共若做錯事國民黨應批評

大社會調查中心今日公布「2024政黨品牌研究」調查結果，政黨負面元素前5名，國民黨分別為內鬨、中國情結、政客、混亂、威權。中廣前董事長趙少康表示，國民黨必須要比民進黨更愛台灣，例如共產黨有做不對的地方，國民黨應該要第一個跳出來發聲，不反中，也不親中。政策方面則建議往社會主義靠，要顧更多弱勢的族群．

國民黨總是被外界認為親中形象，趙少康今天提出建議，民進黨愛台灣形象深植人心，但不代表國民黨不愛台灣，國民黨應該要加強愛台灣，舉例來說，當共產黨做什麼事不對，國民黨應該第一個衝出來講，像是香港民主化變成這樣，當初他就建議時任黨主席吳敦義親自主持記者會譴責，結果拖到晚上只發布新聞稿。

「不反中，也不親中」，趙少康說，兩岸往來交流正直真誠就可以，沒必要妖魔化看待，要溝通和平，坦誠相對，大陸做不對的地方要提出，不是共產黨講什麼都不敢講，目前的情況要改變，必須讓人民知道國民黨很愛台灣，站在台灣和平為出發點。

政策方面，趙少康建議要往社會主義靠，年輕人不滿貧富不均、中產階級減少，應該多著墨社會福利土地、住宅等政策，照顧社會弱勢的人。

趙少康分析，2028總統選舉，如果藍白又不合作，註定會讓民進黨延續執政，因為綠營光靠愛台灣情結就有4成鐵票，民眾黨應該好好思考目的，難道是扯垮國民黨讓民進黨繼續執政嗎？