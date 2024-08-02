民進黨被指1.3億公帑助拍軍教片 洪孟楷：嚴格把關

台劇「零日攻擊」講述大陸解放軍武力犯台前7天，台灣內部可能發生動盪的模擬情況。惟此劇被批具強烈意識形態外，也被揭政府補助1.3億元。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今日表示，一定嚴格審查，釐清有無不適當的部分。

台劇「零日攻擊」斥資2.3億元，由聯電創辦人曹興誠投資、民進黨立委沈伯洋擔任總顧問。國民黨立委王鴻薇昨也說，文化部計畫補助7100萬，國發會也投資4170萬，民進黨賣芒果乾，近1.3億由全民埋單。

洪孟楷今日表示，國發基金或文化部補助都要受公評，畢竟這部劇還未正式拍出，站在立委角度一定會監督預算，嚴格把關。民進黨政府要了解，若太過以政治意識形態操弄，國人看到這樣的作品反而會有反效果，在這作品出來之前不多做評論，但一定會對於補助嚴格審查，釐清有無不適當的部分。

針對奧運轉播補助，洪孟楷說，奧運為國人關注，中華隊的選手一直打出讓人感動的比賽，當然希望能夠零時差看到轉播，既然我國已有相關資源補助，相關轉播不應分大小，應讓全民都能看到，畢竟這是拿納稅錢來做轉播，更應讓全民共享而不應有差別待遇。

洪孟楷表示，每次奧運其實也非第一次補助轉播，為何在今年這一次有8000萬甚至可能更高的補助，卻還要讓民眾付費觀賽？教育部應好好說明清楚。