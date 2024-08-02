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立院8月開不開臨時會 排審選罷法可能成藍籌碼

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北即時報導
立法院是否舉行臨時會，成朝野下一個攻防點。圖／聯合報系資料照片
立法院是否舉行臨時會，成朝野下一個攻防點。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團有意在8月中旬舉行臨時會，處理國家傳播通訊委員會（NCC）、考試委員等人事同意權案，民眾黨立院黨團已表態反對，國民黨立院黨團態度成關鍵。據掌握，國民黨團希望在臨時會處理「選罷法」修法，主要將罷免連署程序加嚴，若能將「選罷法」修法排入議程，國民黨團會傾向支持召開臨時會。

NCC4位委員屆期卸任新人事案立院尚未處理，緊接著在8月底要卸任的考試委員人事案，同樣有時間上的壓力。民進黨團總召柯建銘表示，臨時會原則上要處理人事同意權，目前民眾黨團反對，相關事宜有待協商。

不過，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，國民黨團現為在野黨，不會主動召開臨時會，民進黨要召開臨時會的話，應向國人說明清楚有什麼非召開不可的理由？若說只是為了人事案，那就是要幫政府收拾爛攤子，民進黨應不應先跟國人道歉？如果召開臨時會只限人事案審查，在野黨絕對沒有意願，也絕對拒絕奉陪。

洪孟楷說，若真要召開臨時會，也要由立法院長韓國瑜召開朝野協商，討論什麼時間以及要討論的議題，到時國民黨團也會盤點相關民生法案，已經做好相關的沙盤推演，包括學生輔導法、消防法、80歲以上長者免巴氏量表評估等，都能處理的話，也希望能在臨時會一併處理，若無也會列為下會期優先法案。民眾黨立法院黨團總召黃國昌也表示，根本毫無正當性，民眾黨團拒絕隨之起舞。

洪孟楷稱臨時會應排審多項民生法案，但攸關抑制青鳥運動掀起罷免藍委風潮的選罷法修正案，或許才是國民黨最迫切要在臨時會中處理的法案。

立院人士表示，明年2月1日起，本屆立委就職滿一年，依法能啟動罷免，民進黨已磨刀霍霍，準備發起罷免戰，造成藍委壓力；加上下會期是預算會期，勢必擠壓排審法案的時間，藍營盼臨時會先處理選罷法，有避免夜長夢多，明年2月後罷免戰四起的考量。

不過，也有藍委認為，屆時如果朝野針對臨時會要處理的議案談不攏破局，民進黨可能乾脆順勢就不舉行臨時會了，反正在NCC及考試院後續的運作已經在找因應之道，更能將沒能處理人事案的責任推給在野黨，民進黨許多側翼，明顯已經開始帶風向。

國民黨 民進黨 罷免

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