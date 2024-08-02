許智傑掛看板要選高雄市長 邱議瑩：看板蠻可愛

高雄市長陳其邁、立法委員邱議瑩今天上午一起前往桃源國中，視察災後復原情形。陳其邁站在邱議瑩身旁接受媒體聯訪，有媒體問陳其邁對「你的同學許智傑掛出看板，要選市長」的看法，邱議瑩當場笑了出來，陳其邁說，「你看她的表情就知道」，還要邱議瑩別笑得那麼大聲。陳其邁說，希望他們能君子之爭，有好風度來面對黨內初選。

目前高雄民進黨現任立委，包括許智傑、林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩都有意爭取代表民進黨參選高雄市長，國民黨則預計派立委柯志恩再度參選高雄市長。

陳其邁說，他與許智傑是雄中的同學，許智傑從小就是學霸，也是台大畢業生，非常認真努力，在鳳山服務的口碑也很好，所有願意為故鄉奉獻心力的人，都很鼓勵他們，希望他們能君子之爭，能有好的風度，來面對黨內初選。

有媒體問陳其邁要不要稱讚一下邱議瑩，陳其邁說，他每個都稱讚。陳其邁強調，今天不是選舉站台，但邱議瑩在地方的服務好，尤其是天災發生，都是第一個到現場，對高雄也非常熟悉，整個從政過程也愈來愈成熟穩健，對故鄉同樣有非常深厚感情，「我也很鼓勵她，希望她加油」。

邱議瑩表示，許智傑掛出看板要參選市長，「我覺得非常好」，大家都願意為高雄付出心力，是很好的事情，今天早上在國道10號，也看到許智傑的看板，「做得還蠻可愛的」，每一個人的節奏不一樣，她祝福許智傑，她有按部就班進行，但節奏沒許智傑那麼快，會按照自己既定的時程，去做選舉規劃。