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【即時短評】搞對抗展執政權威 賴四年執政能有坦途？

聯合報／ 記者屈彥辰
第11屆第一會期，立法院會審議國會改革法案，朝野爆發劇烈衝突。圖／聯合報系資料照片
第11屆第一會期，立法院會審議國會改革法案，朝野爆發劇烈衝突。圖／聯合報系資料照片

就在立法院將討論是否召開臨時會處理國家通訊傳播委員會（NCC）及考試院人事案前，政院不甩立院已刪除NCC組織法卸任委員延任條款，憑藉著NCC組織法第16條的修法疏漏，硬要指定翁柏宗代理主委至NCC委員人事案獲通過後。政院美其名是要維繫NCC運作，實則搞小動作刺激朝野對立，看準了權力在手，能耐我何？

當年曾主持NCC組織法立法協商的民進黨前立委林濁水認為，行政院以NCC組織法第16條為由，表示NCC委員人事案獲通過後，再指定新法施行日期，這樣的作法雖無違法之處，但卻是在「鑽漏洞」；就是因為立法院遲遲不處理NCC新任委員名單，使行政院的做法有難以反駁的藉口。

然而，行政院做法雖合法，於理於情是否符合外界觀感及在野期待，由翁柏宗被指定代理一事，在野群起攻之、網友出言嘲諷的反應便可略知一二。以法理言，法律有新從優原則，縱然中間出現法律空窗期，行政院為我國最高行政機關，是否要「紆尊降貴」，帶頭鑽法律空窗，答案不言而諭。

再者，賴清德總統自520上任以來，短短數月間，朝野關係已是高度對立，從早前國會改革法案多數遭大法官暫時處分，主要條文幾乎全凍結，再到指定翁柏宗代理NCC主委，皆是令朝野對立狀態雪上加霜，運用執政資源倒打在野一把。

既然，賴政府堅持一條名為朝野對抗的路走到黑，在野黨何需就執政黨最在乎的兩項人事案，如NCC委員人事案、考試委員人事案，給予面子？除人事案，下會期為預算會期，除常態性預算外，專案或計畫預算能期待現為國會多數的在野黨讓執政黨有好果子吃？

都說新總統上任前三個月是蜜月期，賴政府選擇注定令未來四年不好走的路，行政、立法烽火衝突的同時，政府施政受箝制，甚至必須鑽漏洞而為之；賴清德執政若把精神用在與在野對抗的後門小徑，而非大開大闔團結異己，豈能將台灣帶往康莊大道？

NCC 翁柏宗 行政院

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