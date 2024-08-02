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綠盼開院臨時會 藍：若只限縮人事審查拒絕奉陪

中央社／ 台北2日電

立法院法定會期結束，民進黨團有意在8月中旬召開臨時會，處理NCC委員、考試委員等人事同意權案。國民黨團書記長洪孟楷今天表示，如果召開臨時會只限縮人事的審查，「我們在野黨絕對沒有意願，也絕對拒絕奉陪」。

洪孟楷在國民黨團「時事回應」記者會答覆媒體詢問時說，國民黨身為在野黨，不會主動提出召開立法院臨時會。

他說，如果民進黨想召開立法院臨時會，應該先說明清楚，到底有什麼非召開不可的理由。如果只是為了人事同意權案而召開臨時會，就是幫政府收拾爛攤子，「這樣的狀況，執政的民進黨應該先跟國人道歉。」

記者會上，洪孟楷重申國民黨團看法，認為國家通訊傳播委員會（NCC）委員的人事提名，立法院沒有辦法在法定會期有足夠時間審查，這個責任是行政部門應當承擔。

針對考試委員人事同意權案，洪孟楷指出，立法院上會期在7月16日結束之前，民進黨團都沒有要求立法院長韓國瑜協商討論什麼時候審查，「民進黨團在上會期結束前不急，現在想要召開臨時會處理，不是很荒謬？」

他說，如果召開臨時會只限縮在人事的審查，「我們在野黨絕對沒有意願，也絕對拒絕奉陪」。

洪孟楷表示，如果真的要召開臨時會，也要由韓國瑜召開朝野協商討論時間以及計畫討論的議題，屆時國民黨團會盤點要優先處理的民生法案，包括學生輔導法、放寬巴氏量表等相關民生法案，希望在臨時會上處理。如果沒有召開，也會列為下會期優先法案，國民黨團會依照相關時程持續走。

國民黨 民進黨 立法院

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