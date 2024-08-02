政院指派翁柏宗代掌NCC 黃國昌批：獨立性是笑話

行政院日前指派NCC委員翁柏宗延任，並擔任代理主委。民眾黨立委黃國昌今天批評，翁柏宗何以受到民進黨高層如此之青睞？理由無他，就是秉承上意，使命必達，所謂NCC委員獨立性之要求，不過是笑話。

黃國昌指出，行政院長卓榮泰違法任命的NCC代理主委翁柏宗昨天正式上任。這位由賴清德身邊寵臣欽點的NCC主委，依照立法院在7月26日三讀通過的NCC組織法，根本已不具備擔任NCC委員的資格；不過，已然當自己是太上院院長的卓榮泰，還是悍然決定凍結新修正NCC組織法實施，任命翁柏宗擔任代理主委，直到卓榮泰滿意為止。

黃國昌表示，在鏡電視醜聞中，自甘墮落充當裴偉的報信小弟，在整個審議過程中，不斷穿針引線、違法洩密，時時向裴偉報告進度。即使如此的醜行遭到揭露，還能厚顏無恥地辯稱：裴偉簡訊的「形式真正性尚待審酌，如果連形式真正性都無法確定，就沒有具體事證」，等到他在司法法制委員會證實這些揭露醜事的簡訊都是真的，翁柏宗就躲起來逃避。

黃國昌說，在NCC組織法修正通過後，卓榮泰本該撤回翁柏宗的主委提名、重新提名；卓榮泰不但沒有撤回，反而變本加厲違法任命其為代理主委。不僅是違法濫權，更是腐敗至極。早已將「黨政軍退出媒體」拋諸腦後的民進黨政府，更已墮落到找個聽從黨意的跑腿小弟來為綠色媒體集團服務。

黃國昌說，無怪乎兩位出身傳播媒體界的NCC卸任委員，忍不住戳破國王新衣，直指「政媒共生集團，嚴重扭曲台灣政治清明，侵蝕台灣民主與社會正義，已成為台灣當今社會民主重大威脅之一」，這是國家的悲哀，更是台灣民主的悲哀。