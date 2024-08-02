2030年重啟核電？卓榮泰：說過的話不該被亂下標題

行政院長卓榮泰今天上午來到高雄市桃源區，視察桃源國中災後復原情形。被媒體問到台灣是否2030年後重新考慮使用核電？卓榮泰說，他說過的話不應該被亂下標題，他接受外國媒體訪問，是表示在安全保證沒有問題，以及國內共識的情況下，對未來核能新技術可以公開討論，「外國媒體記者聽得懂我講的中文，怎麼台灣媒體卻看不懂我說的中文」。

有媒體報導，卓榮泰接受日媒專訪表示，台灣可能在2030年代後重新考慮使用核電，消息傳出引起外界關注。卓榮泰昨天說，未來新核能有各種可能，可以討論，但現在沒設定任何時間和做法。

卓榮泰今天上午在高雄市立桃源國中視察災後復原情形，他接受媒體聯訪表示，核三廠一號機已經停役，沒有延役的問題，未來是不是要做任何法律上的變動，我們現在沒有任何具體的計畫。

卓榮泰說，核三廠1號機停役後，即使要重新啟動，要經過漫長的安全總體檢、設備更換、甚至地震帶結構分析，根據經濟部說，時間約需3年半至5年，所以現在到2030年之間，核三廠再度啟動，並沒有辦法發任何的電。

卓榮泰表示，未來的核能解決不了今天的問題，到2030年之前，所有新式的電廠與開發綠能的過程，可以提供920萬千瓦的發電量，足以供應現在到2030年之前我們所需要的總發電量，但是社會上還是會有電力足不足夠的疑慮。

卓榮泰說，未來的核能解決不了今天的疑慮與問題，我們只有努力讓新設電廠如期完成，多增加新綠能供應，未來的新核能只要符合核能、核電的安全，也有辦法處理核廢的問題，及跟隨世界潮流，國內是否取得共識。也就是在安全保證沒有問題，以及國內共識的情況下，對未來核能新技術可以公開討論。