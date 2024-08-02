聽新聞
test
0:00 / 0:00
人權會：女空服員服儀涉性別歧視 促增褲裝選項
國家人權委員會今天發布調查報告，指出國籍航空公司空服員服儀規範構成「消除對婦女一切形式歧視公約」禁止的性別歧視，建議政府積極履行人權公約義務，督促國籍航空公司盡速增加女性空服員褲裝制服選項。
桃園市空服員職業工會去年向人權會申訴，指多數國籍航空公司限制女性空服員須穿著裙裝制服、絲襪、跟鞋、妝髮等服儀規範，是嚴重的性別歧視，違反「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」，也影響緊急應變能力。
人權會指出，國籍航空公司對男女空服員的服儀規範確有區別，且對女性空服員妝髮容貌有多項細節要求，不論是將服儀表現列入獎懲或考核項目，或是透過繁瑣的檢查和管考來執行服儀要求，已造成女性空服員絕對或相對不利的後果和影響，也加深社會的性別刻板印象。女性空服員飛安訓練時是著褲裝而無裙裝的緊急應變經驗，制服鞋襪樣式又使女性承受較高跌倒、性騷擾、遇火易燃等風險。
人權會說，政府應積極履行CEDAW的國家義務，督促國籍航空公司盡速增加女性空服員褲裝制服選項，一如歐美紐澳地區航空公司已近100%兼有裙裝及褲裝制服選項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言