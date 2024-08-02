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人權會：女空服員服儀涉性別歧視 促增褲裝選項

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國家人權委員會今天發布調查報告，指出國籍航空公司空服員服儀規範構成「消除對婦女一切形式歧視公約」禁止的性別歧視。圖／聯合報系資料照片
國家人權委員會今天發布調查報告，指出國籍航空公司空服員服儀規範構成「消除對婦女一切形式歧視公約」禁止的性別歧視。圖／聯合報系資料照片

國家人權委員會今天發布調查報告，指出國籍航空公司空服員服儀規範構成「消除對婦女一切形式歧視公約」禁止的性別歧視，建議政府積極履行人權公約義務，督促國籍航空公司盡速增加女性空服員褲裝制服選項。

桃園市空服員職業工會去年向人權會申訴，指多數國籍航空公司限制女性空服員須穿著裙裝制服、絲襪、跟鞋、妝髮等服儀規範，是嚴重的性別歧視，違反「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」，也影響緊急應變能力。

人權會指出，國籍航空公司對男女空服員的服儀規範確有區別，且對女性空服員妝髮容貌有多項細節要求，不論是將服儀表現列入獎懲或考核項目，或是透過繁瑣的檢查和管考來執行服儀要求，已造成女性空服員絕對或相對不利的後果和影響，也加深社會的性別刻板印象。女性空服員飛安訓練時是著褲裝而無裙裝的緊急應變經驗，制服鞋襪樣式又使女性承受較高跌倒、性騷擾、遇火易燃等風險。

人權會說，政府應積極履行CEDAW的國家義務，督促國籍航空公司盡速增加女性空服員褲裝制服選項，一如歐美紐澳地區航空公司已近100%兼有裙裝及褲裝制服選項。

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