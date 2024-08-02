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新資政曾涉性騷惹議 洪孟楷：府應說清楚調查結果

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
總統府昨公布新聘資政27人、國策顧問73人，其中一位新聘資政為去年被爆MeToo事件請辭資政的小英之友會全國總會長顏志發，引發爭議。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今日要求總統府說清楚，當初說有性平調查，結果到底如何。記者屈彥辰／攝影
總統府昨公布新聘資政27人、國策顧問73人，其中一位新聘資政為去年被爆MeToo事件請辭資政的小英之友會全國總會長顏志發，引發爭議。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今日要求總統府說清楚，當初說有性平調查，結果到底如何。記者屈彥辰／攝影

總統府昨公布新聘資政27人、國策顧問73人，其中一位新聘資政為去年被爆MeToo事件請辭資政的小英之友會全國總會長顏志發，引發爭議。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今日要求總統府說清楚，當初說有性平調查，結果到底如何。

顏志發去年遭「小英之友會」員工指控性騷擾，他當時曾表示要提刑事訴訟釐清真相、伸張正義。他後來撤回對不實言論的誹謗告訴，表示後續將全力配合性平調查，釐清事實，並請辭資政。總統府當時也表示尊重顏志發的決定，支持顏透過性平程序，釐清事實真相。

洪孟楷表示，賴清德總統從520上任時，其內閣團隊的名單就是「老獨男」，用人唯親，連內閣團隊都是這樣，國策顧問或資政更加沒有亮點也無法令人期待。要求總統府應說明清楚的是，有幾位資政確實有爭議，包括說過去有爆發性騷且對象當時是小英之友會的長期女性員工，性平案件絕無黨派之分，應有一視同仁的態度。

洪孟楷說，當初說會有性平調查，調查結果到底是怎麼樣，國人也都要求真相，請總統府好好說明清楚，國策顧問或資政在每個民主國家，都是位高職務，要求總統府應該要對於現在民間有疑義的人事說明。

此外，針對國民黨主席朱立倫明赴基隆，聲援市長謝國樑，被基隆市議長童子瑋批侵門踏戶。洪孟楷說，基隆每個角落都是謝國樑的服務管理範圍，任何一個地方只要能夠爭取基隆市民的認同以及基隆市民的了解，都應該要以寬容的心情來看，基隆市議長的服務範圍以及管理範圍也都是基隆市全市，用較寬大的心胸，就不會有那麼多的爭議。

基隆 洪孟楷 總統府

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