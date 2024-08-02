影／遭柯文哲、黃呂錦茹點名罷免 吳思瑤：政黨報復

新竹市長高虹安、基隆市長謝國樑都面臨民團發起的罷免行動，民眾黨主席柯文哲、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹分別表態一但罷免通過，就要啟動罷免民進黨立委吳思瑤。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤上午在立法院回應表示，柯、黃呂針對單一立委指名罷免，就是把罷免作為政黨報復的工具。

吳思瑤表示，憲法賦予人民罷免的權利，而罷免是人民依據憲法賦權發動的，不樂見罷免由政黨、政治力操控與介入，也民進黨自始自終立場一貫。吳思瑤更表示，她非縣市首長，也沒有涉入犯罪行為，為什麼柯文哲、黃呂錦茹會針對單一立委指名罷免，這不是把罷免作為政黨報復的工具嗎？她個人對自己相當有自信，她自認一向認真問政、基層服務扎實，永遠做好每天的功課、全力以赴，沒有什麼擔憂，一切平常心。