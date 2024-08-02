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人權會：女空服員服儀涉性別歧視 促增加褲裝選項

中央社／ 台北2日電

國家人權委員會今天發布調查報告，指出國籍航空公司空服員服儀規範構成「消除對婦女一切形式歧視公約」禁止的性別歧視，建議政府積極履行人權公約義務，督促國籍航空公司盡速增加女性空服員褲裝制服選項。

人權會今天透過新聞稿指出，桃園市空服員職業工會於2023年8月向人權會申訴，指多數國籍航空公司限制女性空服員須穿著裙裝制服、絲襪、跟鞋、妝髮等服儀規範，是嚴重的性別歧視，違反「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」，亦恐影響緊急應變能力，且容易曝光。

人權會指出，今年7月23日第1屆第55次委員會議決議，通過桃園市空服員職業工會申訴案的調查報告，而國籍航空公司空服員服儀規範構成CEDAW所禁止的性別歧視。

人權會調查發現，國籍航空公司對男女空服員的服儀規範確有區別，且對女性空服員妝髮容貌有多項細節要求，不論是將服儀表現列入獎懲或考核項目，或是透過繁瑣的檢查和管考來執行服儀要求，已造成女性空服員絕對或相對不利的後果和影響，也加深社會的性別刻板印象。

人權會提到，女性空服員飛安訓練時是著褲裝而無裙裝的緊急應變經驗，制服鞋襪樣式又使女性承受較高跌倒、性騷擾、遇火易燃等風險。

人權會強調，政府應積極履行CEDAW的國家義務，督促國籍航空公司盡速增加女性空服員褲裝制服選項，一如歐美紐澳地區航空公司已近100%兼有裙裝及褲裝制服選項。

人權會指出，適用性別平等工作法時，應參照CEDAW規定，並應依據CEDAW制定指引，協助業者訂定符合性別平等、職業安全、兼具多元民主參與決策機制的服儀規範。

人權會也提醒，特定性別的服儀規範易使婦女和不同性別認同者在勞動市場遭到排除或面臨不利處境，政府必須確保所有的工作場所都不歧視，並應提升雇主和勞工對於性別平等與基本人權的認識，方能達致CEDAW所保障的實質平等。

人權會建議，政府應積極訂定服儀指引，協助業者共同建立性別平等和安全健康的職場，而有關性別平等工作法及其施行細則對於差別待遇、性別歧視的認定，應參照CEDAW及CEDAW委員會的相關解釋。

人權 國籍航空 性別歧視

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