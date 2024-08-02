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曾非法賣藥...總統好友「志明」成國策顧問 引藍營質疑
總統府公布新聘資政、國策顧問，賴總統的「民間好友」、電台台主持人「志明」康銀壽獲聘國策顧問，引發網路熱議。挺藍名嘴、網友指康「有非法賣藥黑歷史、今變身國策顧問、「賴清德奉為上賓」。
康銀壽是創立30年的廣播電台知名主持人「志明」，賴清德曾在電台主持廣播醫療節目，從政後也曾是志明節目固定來賓10多年，賴清德當選台南市長時創下超高票得票紀錄，康銀壽各方面力挺功不可沒，勝選時兩人舉手歡呼，聘康為市政顧問，競選連任時後援會會長。
賴清德參選總統期間主場造勢、輔選立委子弟兵選前衝刺活動，甚至當選後謝票、感恩餐會等活動，康銀壽也經常形影不離。尤其賴清德造勢時不論「大進場」形影不離、與眾人同台時康銀壽也都位在顯著位置，甚至比賴的子弟兵還要親近，兩人交情匪淺，無法避免引來各方矚目與對手攻擊。
康銀壽先前被檢舉所開的聚安堂藥廠誇大療效販賣4款沒有許可證的保健食品，台南地檢署2016年處分緩起訴1年結案。2020年康銀壽駕車碰撞致闖紅燈穿越人行道男子導癱瘓，雙方和解，台南高分院依過失重傷罪判處4月徒刑、緩刑2年。
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