謝國樑車站直播中斷 藍委：台鐵稱遭檢舉 站長去關心

面對罷樑團體來勢洶洶，基隆市長謝國樑近日來到火車站附近開直播，說明施政裡面和政績，一名站務員和謝國樑對話的畫面引發討論，部分網友更稱謝國樑是被趕走。國民黨基隆市立委林沛祥表示，台鐵董事長杜微有打電話給他，表示沒有趕謝國樑，只是有人檢舉，站長必須關心。

謝國樑上月30日上午7時在基隆火車站南站大廳門外開始直播，到8時快結束時，台鐵基隆站一名女性人員走近謝，並說「市長，不好意思，這個我們台鐵還是必須保持行政中立……」謝國樑順勢結束直播。而這段直播也在網路引發討論，部分網友更直指謝國樑被趕走。

林沛祥表示，那天台鐵董事長有來電說明，因為有人檢舉，站長必須去關心一下，沒有說要趕謝國樑。同樣被趕的話，罷樑團體都站在台鐵門口，台鐵要趕人的話應該一視同仁，在基隆，選舉在台鐵前向民眾打招呼行之有年，現在罷免二階還沒有過，謝國樑、罷免團體要去哪都是他們的自由。

林沛祥指出，基隆市10萬通勤族最討厭的是被一群人用政治宣傳打擾，上下班的通勤族都很累，每天要搭2、3小時，他們最不希望遇到的是有一群人去跟他們囉唆，用大聲公說「大家好我是某某某」，單純一句問候、辛苦了、上班加油，他認為就夠了，且他也是這樣子一路走過來的。

對於謝國樑近日被跟蹤騷擾、惡搞，林沛祥說，罷樑團體取笑一個認真做事關懷民眾的政治人物，這不是一件高尚的事，去惡搞政治人物沒有很得意，若是自己的家人被惡搞，是人一定都會很氣，現在政治兩極化能了解他們的作為，但一般人會很不捨看到這樣一個人被捉弄、霸凌，單純就因為謝國樑是不同黨派的市長。

林沛祥強調，他反對罷免，這根本就叫做政治鬥爭、讓人政治死亡的動作，他常說不同意罷免，因為這是對的，要不然四年一次的選舉來戰，現在全黨打一人、全國戰地方，這一點都不公平。

國民黨發言人楊智伃說，謝國樑所有行程及守護基隆小組都是為了市民朋友而出發，持續為市民朋友發聲，市長去台鐵的行程充滿善意，沒有要惡意影響民眾，卻被惡意罷免小組雙標及造謠，甚至還跟蹤騷擾謝國樑，不需要把基隆市民想得這麼沒有智慧，大家都能看出這些惡罷行徑。