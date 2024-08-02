政黨品牌調查 朱立倫親中、賴清德虛偽、柯文哲善變

大社會調查中心今日公布「2024政黨品牌研究」調查結果，民眾對於國民黨主席朱立倫印象較負面，朱立倫獨佔親中形象，在權謀形象上也較鮮明。民進黨主席賴清德愛台灣形象深植人心，但負面形象虛偽對民眾印象較深。民眾黨主席柯文哲平正面形象有正直，負面形象則有善變、狡辯及高傲三個形容詞。

政黨品牌研究計畫自1997年啟動後持續追蹤，今年就政黨及政黨領袖進行調查，個別品牌形容詞透過大數據篩選確認合適度，並以科學（面對面訪問＋網路調查）方式進行資料蒐集，最終將調查結果量化呈現。

在政黨主席的部分，朱立倫獨佔親中形象，在權謀形象上也較鮮明，且正面形象回應率較其他兩黨主席低，顯示民眾對朱立倫印象較為負面，但65歲以上族群對於朱立倫有較正面評價。

賴清德的台灣形象深植人心，雖是愛台灣，但也是台獨；與朱柯兩位領導人不同的是，賴清德的負面形象有虛偽。此外，46至65歲族群對於賴清德負面形象印象較深。相較於前次調查，賴清德愛台灣/台獨形象仍舊鮮明，正面形象新增務實、穩健，去年的清廉、優秀跌出前五；負面形象新增虛偽，去年的權謀跌出前五。

柯文哲聰明形象領先另二位領導人，平易近人印象甚至領先賴清德；正面形象有正直。負面形象則有善變、狡辯及高傲三個形容詞；是三位領導人中最具獨特性的。相較前次調查，柯文哲聰明形象仍在，正面形象新增平易近人、正直，誠實與優秀跌出前五；負面形象新增政客，去年的作秀跌出前五。

政黨品牌部分，國民黨的兩岸和平形象讓民眾印象深刻，但也具負面效果（中國情結）。與去年相比，國民黨前五名正面形象新增安定、社會福利及務實外交；值得注意的是，國民黨正面形象回應率較其他兩黨低。民進黨的民主和愛台灣形象鮮明，但也具負面效果（台灣情結）。民進黨的團結和國際聲望形象是今年調查的第三名和第五名，負面形容詞排序則是貪汙往前一名。民眾黨的改革和制衡形象突出，正義形象也領先其他政黨；與國民兩黨不同的是，民眾黨的負面形象有善變且排序較去年提升一名。

訪問係於民國113年7月8日至15日進行訪問。此次成功訪問1392位18歲以上民眾；其中面對面訪問樣本為350份，網路調查為1042份。本次調查數據未進行加權；受訪者輪廓為北部地區（45.2%）居多，女性（57.5%）比例較高，40歲以下比例超過五成（50.2%）。