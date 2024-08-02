學者：川普若重返白宮 美中戰略競爭仍將持續

美國大選正熱，學者盧政鋒認為，若共和黨總統候選人川普勝選，美中戰略競爭的發展格局仍將延續，北京若再次測試華府防衛台海的決心與底線，美國與中國的戰略競爭可能走出拜登政府的管控競爭、建立護欄，走向贏得戰略勝利的方向。

國立金門大學國際暨大陸事務學系專任副教授盧政鋒近期以「川普政府2.0 美『中』台關係發展前景」為題，撰文刊登於中共研究雜誌社網站。

盧政鋒表示，川普在擔任美國總統期間，對中國大陸的政策已逐漸明確走向「戰略競爭」，美國國務院首次發表的印太戰略報告將台灣新南向政策納入。川普政府將中國視為戰略對手，展開對中國的貿易戰、科技戰，提出一個自由、開放的印太戰略，而繼任的拜登政府在中國政策幾乎延續川普政府的強硬立場，甚至更為加碼、擴大打擊範圍。

對於川普日前提及台灣搶走美國晶片產業、要台灣支付保護費等說法，盧政鋒指出，台灣自前總統蔡英文執政以來，在國防自主與兵役年限、軍事改革上獲得美方大力支持與肯定。

若川普再度入主白宮，盧政鋒分析，美中戰略競爭的發展格局仍將延續，畢竟中共領導人習近平已展開其第3任期，黨政軍大權更為集中，而川普早已認定習近平為皇帝，甚至調侃美國應該也修改憲法，跟中共一樣取消總統任期。

盧政鋒強調，美國新政府未來在抗中、反共的立場倘若示弱，重返更美好的美國或是美國再偉大都可能淪為只是選舉口號。中國疫情解封以來，儘管經濟持續下行，但在科技、經濟、政治、軍事、外交、國際既有自由秩序、法治等面向持續挑戰美國，將是決定北京與華府戰略互動重要指標之一。

盧政鋒提到，美國總統拜登2021年上任首日，中共戰機、轟炸機與艦艇公開針對在巴士海峽、南海航行的美國「羅斯福號」航空母艦進行飛彈攻擊模擬演習，未來華府新政府成立，北京若再次測試華府防衛台海與區域穩定、和平決心、底線，川普在與中國的戰略競爭可能走出拜登政府的管控戰略競爭、建立護欄，而是真的走向贏得戰略勝利的方向前進。