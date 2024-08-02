影／蔡壁如和楊瓊瓔力挺選2028？盧秀燕這樣回

台中市府顧問蔡壁如昨天接受廣播專訪時說，盧秀燕如果投入2028選戰，她抱持支持、鼓勵態度；台中市潭子區潭興路拓寬工程今天辦開工祈福典禮，立委楊瓊瓔致詞時說，盧市長做得很好，她喊著「讓市長擴大服務好不好？」台下多人大聲回應「好」。

台中市長盧秀燕選2028總統話題常被提出，她今天到潭子區主持潭興路拓寬工程開工典禮時，媒體再度要問她此議題，媒體先問「蔡壁如顧問昨天上電台是否有通報經妳同意？」盧秀燕笑回「上班時間不談選舉，謝謝」，在旁立委楊瓊瓔大笑。

楊瓊瓔在開工典禮中致詞細數盧秀燕當台中市長政績，她說曾任盧的副市長，最清楚盧市長做了哪些政績，為民服務的理念，拿著麥克風喊「我們讓市長擴大服務好不好？」還補一句「大家都聽得懂」；外傳可能是下屆台中市長參選人的立法院副院長江啟臣今天沒出席，由他的副主任王昱翔代表到場。