新資政顏志發曾捲ME TOO 羅智強：賴清德零容忍變高升

總統府昨天公布新聘資政27人、國策顧問73人，其中一位新聘資政為去年被爆MeToo事件請辭資政的小英之友會全國總會長顏志發，引發爭議。國民黨立委羅智強表示，賴清德總統有必要親自出面說明顏志發性平調查結果。

顏志發去年遭「小英之友會」員工指控性騷擾，他當時曾表示要提刑事訴訟釐清真相、伸張正義。不過，他後來撤回對不實言論的誹謗告訴，表示後續將全力配合性平調查，釐清事實，並請辭資政。總統府當時也表示尊重顏志發的決定，支持顏透過性平程序，釐清事實真相。

羅智強表示，去年民進黨爆發接二連三的ME TOO事件，賴清德曾說會零容忍，結果當年性騷吃案的時任民進黨副秘書長林飛帆高升國安會副祕，從林9萬變成林20萬，然後現在又回聘涉及性騷擾的顏志發為總統府資政。從零容忍變成全高升，這就是賴清德對性平的態度。

羅智強指出，顏志發當初被控訴性騷擾又反同不承認，還對當事女員工提出告訴，當時連民進黨立法院黨團都無法護航，表明不支持顏的行為，結果後來顏不只自己撤告，地檢也針對顏控訴女員工加重誹謗罪予以不起訴。羅智強呼籲，賴清德有必要親自出面說明顏志發性平調查結果，以及表明總統府對性騷零容忍的態度。