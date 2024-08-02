賴新資政、國策顧問嘉義人占4位 新人是這位前立委

總統府昨天公布新任資政及國策顧問名單，包括27人資政、73人國策顧問。其中嘉義人有4位，續聘包括資政、監察院前院長張博雅，顧問：鄭慶祥、黃俊森；新聘顧問是嘉市前僑選女立委莊和子，棄選連任的英系掌門前立委陳明文未在名單內，引人注目；民進黨中常委陳茂松說，資政、顧問是榮譽職，外界不必過度政治聯想。

前總統蔡英文任內聘任，獲續聘的最資深是嘉義縣4連任國策顧問鄭慶祥，以及連任的國策顧問、九華山地藏庵董事長黃俊森，他是蔡英文旅居美國南加州的哥哥蔡瀛政的親家，輔選賴清德有功；張博雅也是蔡英文任內聘任。另，蔡英文任內聘的顧問耐斯集團總裁陳哲芳、嘉市前議長莊豐安哥哥、中油工會前理事長莊爵安，2人病逝。

新聘顧問79歲莊和子，出身嘉義，曾任第六屆僑選立委。外公是前嘉市長、嘉縣長何茂取，丈夫留美企業家顏永財博士，2004年回台擔任僑選立委，為立法院「科資委員會」成員，2008年轉戰嘉市立委，因台聯推出凌子楚參選、泛綠分裂，敗給國民黨提名立委江義雄，江義雄以未過半票數當選，從此淡出政壇。

「許家班」精神領袖張博雅，曾任嘉市長、內政部長、衛生署長、監察院長，董氏基金會為她出版「那些年那些事」書，記載張任職衛生署長的一步一腳印；張博雅獲前總統馬英九提名出任監察院長，卸任獲蔡英文聘為資政，再獲賴清德續聘，跨越藍綠政黨政治人物，在嘉市重要活動場合，仍常見張博雅身影。

第4次續聘顧問的鄭慶祥，與縣長翁章梁是義竹鄉親，是林派「師爺」，口齒便給，反應機智一流，前縣長陳明文聘他當縣政顧問，前縣長張花冠聘他當工策會總幹事，鄭慶祥擔任蔡英文競選連任嘉義縣總督導，顯見其政治分量。