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拒認國民黨附隨組織 救國團敗訴

聯合報／ 記者林孟潔葉冠妤／台北報導
產會認定救國團為國民黨附隨組織，救國團提行政訴訟，台北高等行政法院判決敗訴。本報資料照片
產會認定救國團為國民黨附隨組織，救國團提行政訴訟，台北高等行政法院判決敗訴。本報資料照片

不當黨產處理委員會六年前認定中國青年救國團國民黨附隨組織，並禁止處分五十六點一億元資產，救國團不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為救國團人事、業務、財務均與國民黨有緊密關係且受實質控制，判決救國團敗訴，可上訴。

救國團批評，判決書所言，將政府與政黨混為一談，不僅忽略當時的時空背景，對於判決深感遺憾與痛心，對近年政治頻頻介入司法判決也不意外，除將繼續上訴，也將號召更多認同救國團理念的人士，持續致力公益服務。

黨產會歷經兩次聽證會，認為救國團在組織、人事、財務及業務上，均曾受國民黨實質控制，且沒有以相當對價轉讓，而脫離國民黨實質控制，二○一八年八月七日認定救國團為國民黨附隨組織，禁止處分不當取得財產，若要動用資金、處分財產，得依黨產會許可要件辦法申請。

救國團同年九月廿八日提起行政訴訟，北高行指出，依據司法院釋字第七九三號解釋，黨產條例對附隨組織的定義符合法律明確性原則，且根據黨產會提出的卷證和史料，設立救國團是經國民黨中央改造委員會會議通過，並經國民黨總裁批示定名團體名稱，再經當時國防部總政治部主任蔣經國籌辦而成立。

北高行認為，國民黨相關辦法中規定，救國團業務實施推展應受黨的指揮領導，救國團會列席或參與國民黨各種會議，接受國民黨關於青年學生休閒康樂活動、國內外反共動員、學生思想引導、政治偵防等任務交代，國民黨黨務工作報告、年度工作紀實也記載救國團的工作情況，認定救國團業務受國民黨實質控制。

北高行指出，救國團各活動中心是在黨國體制下，由管理機關低價或無償撥用土地，救國團興建前總團部「志清大樓」也是政府挹注大量經費，認定救國團和國民黨在財務上有從屬的密切關係。

法院認為，救國團設立時形式上雖隸屬於國防部，但實質上是國民黨推展青年工作的組織，人事、業務、財務均與國民黨有緊密關係，而受實質控制，直到一九九九年初救國團脫離國民黨控制，但相關財產卻未經釐清權屬，難以認定國民黨以相當對價轉讓而脫離國民黨，黨產會處分沒有違誤，判決救國團敗訴。

國民黨 救國團 黨產會

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