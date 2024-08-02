新聞眼／「零日攻擊」用公家資源 偷渡政黨意識形態？

以台海戰爭為背景的電視劇「零日攻擊」，劇情直挑兩岸政治敏感神經，發布會後掀起不少討論。由於該劇的顧問群一片「綠油油」，讓人懷疑是「綠色軍教片」，國民黨立委王鴻薇更踢爆，該劇逾四成資金是政府補助和投資，很難不讓人質疑民進黨政府是拿人民納稅錢，宣傳自己政黨的意識形態。

根據文策會回覆王鴻薇的資料顯示，匯聚台流文化黑潮計畫補助該劇七一三一萬元，國發基金投資四一七○萬元，兩者合計一點一三億元，占總出資的四十三點六％，相比其他類型的影視創作，很難得到政府如此高額的補助與投資，原來在號稱自由民主的台灣，還存在思想審查？

換個角度，如果有一齣講述在九二共識基礎下，兩岸朝向共存共榮的方向發展的戲劇，試想這樣的題材有可能得到一點一三億元的補助嗎？如果答案是否定的話，那民進黨政府透過國家資源扶植影視作品，然後偷渡政黨意識形態的的嫌疑就很大。

這樣的爭議，已非偶然。日前公視台語台公布紀錄片預告，滿滿是「罷樑」宣傳，除被藍營立委王質疑違反選罷法「不得播送競選及支持或反對罷免案之宣傳廣告」，連民進黨立委也建議，公視對於政治議題，應建立更平衡的機制，避免捲入政治紛爭。

基於言論自由，宣講政黨主張的戲劇不是不能拍，但不該動用國家資源為特定政黨的意識形態服務；如果執政黨想以國家資本挹注特定意識形態的影視作品，只會讓得來不易的民主走回頭路。