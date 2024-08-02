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零日攻擊 挨轟拿國庫1.13億元認知作戰

聯合報／ 記者王千豪林銘翰林縉明／台北報導
「零日攻擊ZERO DAY」日前舉行發布記者會，但遭在野黨質疑是「綠色軍教片」。本報資料照片
「零日攻擊ZERO DAY」日前舉行發布記者會，但遭在野黨質疑是「綠色軍教片」。本報資料照片

斥資二點五九億元台劇「零日攻擊ZERO DAY」前導片日前曝光，遭在野黨質疑是綠色軍教片、民進黨認知作戰。國民黨立委王鴻薇文策院調閱資料發現，零日攻擊除領文化部補助七一三一萬元，國發基金也投資四一七○萬元，痛批政府拿納稅錢一點一三億元大賣「芒果乾」。

「零日攻擊」由文化總會前祕書長林錦昌，製作人鄭心媚合資的零日文創製作。該劇獲文化部黑潮計畫支持，以台海戰爭一觸即發為背景，講述在戰爭威脅下關於人性操控、政治爾虞我詐的故事，由於內容觸動兩岸敏感神經，十七分鐘前導預告片曝光後，引發討論。

王鴻薇昨在臉書揭露該劇補助與投資來源表示，該劇對外宣稱文化部「匯聚台流文化黑潮計畫」「僅」補助七一○○萬元，補助占製作總預算四成不到，但根據文策院、文化部資料，「零日攻擊」雖不是最高補助的戲劇，但是第二高，第一名是八○○○萬元，除了這兩個補助案外，另外九案沒有任何一案超過六○○○萬元，這樣的差別待遇，看在真正需要政府支持、堅持創作藝術的文化人眼裡，應該很不平衡。

台劇「零日攻擊」資金組成 製表／王千豪
台劇「零日攻擊」資金組成 製表／王千豪

王鴻薇指出，根據文策院資料，該劇除獲得台流文化黑潮計畫補助七一三一萬元外，國發基金也偷偷投資了四一七○萬元，兩項投資加起來一億一千三百多萬元是納稅人的錢，絕對超過製作總預算的四成。

「為了幫黨認知作戰，民進黨是真的什麼都敢，國庫直接拿來為黨認知作戰。」王鴻薇批評，當這些文化部、國發基金的民脂民膏被拿來做政治分贓，上億經費被拿去拍這樣的綠色政治電影，還不如給國軍好好利用，都對台海有意義多了，最扯的是這部片還故意在接近選舉年推出，真是「司馬昭之心路人皆知」。

民眾黨立委張啓楷表示，目前還只有看到預告片，希望不要變成大家所擔心的綠色軍教片、綠色恐嚇片，尤其斥資二億多元非常豪華，很多經費也來自於政府機關；政府投資應該雨露均霑，花了這麼多民脂民膏，應該要受到監督與檢討。

民進黨立委吳沛憶說，該片都還沒上，國民黨就全力打壓，到底在怕什麼？國民黨不如大方講出真心話，「會讓中國不高興的題材都不准拍」。

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