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罷免吳思瑤？謝國樑不認同

聯合報／ 記者楊正海邱瑞杰林縉明／連線報導
基隆市長謝國樑表示，雙方都不要有罷免，讓大家好好做事，才是對台灣政局穩定的重要方向。記者余承翰／攝影
基隆市長謝國樑表示，雙方都不要有罷免，讓大家好好做事，才是對台灣政局穩定的重要方向。記者余承翰／攝影

罷免基隆市長謝國樑行動延燒，民眾黨主席柯文哲、國民黨北市黨部主委黃呂錦茹紛紛喊話要罷免民進黨立委吳思瑤等制衡，謝國樑昨說，希望雙方都不要罷免，讓大家好好做事，吳思瑤反擊「自己家的小孩沒教好，要打別人家的孩子出氣」。

北市黨部昨辦國會改革街講活動，被問及柯文哲點名民進黨北市立委吳思瑤和吳沛憶「你要罷免我，我也罷免你」，黃呂錦茹表示，執政黨想利用謝國樑罷免案，只要成功就可以讓其他立委擔心罷免，這不是正常民主精神，如果罷免謝國樑，國民黨會與民眾黨一起發動罷免吳思瑤。

謝國樑說，其實頻繁罷免是不對的，就他了解，國民黨新北市立委葉元之、台北市立委徐巧芯，現在都被列為罷免目標，他真的覺得雙方都不要有罷免，讓大家好好做事，才是對台灣政局穩定的重要方向。

民進黨立委王定宇表示，很遺憾藍白刻意導向政黨之間競爭或鬥爭，對謝國樑罷免案毫無幫助。

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