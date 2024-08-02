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「拆樑」頻騷擾 謝國樑：不要彼此干擾

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市長謝國樑（左）昨早到舊國光客運站旁問候民眾，陳峻涵（右）上前合照說出「拆樑行動差你一票」。謝回「謝謝」並退開。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市長謝國樑（左）昨早到舊國光客運站旁問候民眾，陳峻涵（右）上前合照說出「拆樑行動差你一票」。謝回「謝謝」並退開。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市長謝國樑連日上街問候民眾爭取支持，但前天遇婦人跟隨騷擾，昨又有人當面喊「拆樑行動差你一票」。謝國樑說，支持與反對罷免的雙方應有表達意見的時間跟空間，最好不要彼此干擾。拆樑團體則說，謝國樑對爭議市政不作為，才會有民眾現場表達訴求。

公民團體「山海公民拆樑行動」連署罷樑，基隆市選委會正在查對連署人資格，最遲8月17日完成，將決定罷免案是否成立。謝國樑從7月29日起連4天在上班時段問候民眾，分送政策筆記本，同時在臉書開直播，說明施政理念和成績。

謝國樑昨早到舊國光客運站旁開直播宣傳市政時，台灣國辦公室理事長陳峻涵上前跟謝合照時，說出「拆樑行動差你一票」口號，謝回說「謝謝」後退開。

陳峻涵說，他是基隆人，要到台北上班時，一早看到謝國樑來火車站附近，不辦正事，要緊的事不做，荒廢市政，還做出許多浪費市民納稅錢的事，他代表市民表達不滿。

謝國樑說，陳上次也到前總統馬英九七堵區場子，有不同意見要表達都尊重，但還是希望守法律的基本原則，彼此尊重，不要有衝突。

國民黨基隆市黨部昨也在信義市場辦「基隆挺善樑、反惡罷暨國會改革」快閃宣講活動，指謝守護市產，被抹黑並發動罷免，根本是民進黨的煙霧彈，呼籲支持謝國樑的市民一定要出來投「不同意罷免」票。

基隆市選委會 山海公民拆樑行動 謝國樑

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