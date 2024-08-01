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朱立倫陪吃被批「侵門踏戶」 凌濤：童子瑋把仁愛市場當私產

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫周六將到基隆仁愛市場陪市長謝國樑吃麵，地點恰巧在民進黨基隆市議長童子瑋家店面隔壁，童子瑋稱此舉是「侵門踏戶」。國民黨智庫副執行長凌濤反批，童子瑋把仁愛市場當成「私產」。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫周六將到基隆仁愛市場陪市長謝國樑吃麵，地點恰巧在民進黨基隆市議長童子瑋家店面隔壁，童子瑋稱此舉是「侵門踏戶」。國民黨智庫副執行長凌濤反批，童子瑋把仁愛市場當成「私產」。圖／國民黨提供

公民團體發起的罷免基隆市長謝國樑行動演變成藍綠對決，國民黨主席朱立倫周六將到基隆仁愛市場陪謝國樑吃麵，地點恰巧在民進黨基隆市議長童子瑋家店面隔壁，童子瑋稱此舉是「侵門踏戶」。國民黨智庫副執行長凌濤反批，童子瑋把仁愛市場當成「私產」。

面對罷樑行動來勢洶洶，國民黨大咖輪番前往基隆「固樑」，朱立倫預計周六到仁愛市場宣講反罷免，並陪謝國樑吃一碗麵。童子瑋表示，就算辦在仁愛市場，四處都可以選，但偏偏選在他家店面隔壁，感覺自己老是被國民黨霸凌；從報復性罷免，到今天侵門踏戶，都是找話題炒作政治衝突，一再地往他身上做文章，大可不必。

針對童子瑋的說法，凌濤表示，這個反應十分奇怪，仁愛市場是屬於基隆市的重要市場，不僅在地人消費，也深獲旅客喜歡，任何政黨人士前往消費用餐，都是支持基隆的方式，但暴跳如雷的童子瑋卻急著排外，把仁愛市場當成「私產」，好像方圓百里都童家的，讓人看得傻眼。

凌濤提到，之前有青鳥抵制基隆廟口夜市攤販、到處散布仇恨，民進黨高層要開拔到基隆「不演了」，「我們只是去吃一碗麵就不行」？童議長真的是超級雙標仔。凌濤說，還是怕他也陪同去吃、瑟瑟發抖？為了基隆市政發展、拒絕政治對立，他邀請童子瑋一起來仁愛市場，支持基隆市民熱愛的美食，一起愛基隆。

凌濤 童子瑋

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