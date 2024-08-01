王鴻薇批「零日攻擊」淪綠色軍教片 文化部：可受公評

斥資2.59億元的台劇「零日攻擊ZERO DAY」前導片日前曝光，遭在野黨質疑是綠色軍教片、民進黨認知作戰。國民黨立委王鴻薇向文策院調閱資料發現，零日攻擊除了領文化部補助7100萬元外，國發基金也投資了4170萬元，痛批政府拿上億的人民納稅錢大賣「芒果乾」。對此，文化部說明，「零日攻擊」及其他獲選劇集皆經評選小組依要點所定評選項目審查後建議補助，並經文策院投資審議會審議通過投資，過程可受公評。

王鴻薇直指，「零日攻擊」補助比率，絕對超過製作總預算4成，達43%。根據文策院資料，該劇除匯聚台流文化黑潮計畫補助7100萬約佔27.51%外，國發基金也偷偷投資了4170萬，約占16.09%。

王鴻薇批評，文化部、國發基金的民脂民膏，被拿來做政治分贓，上億經費被拿去拍這樣的綠色政治電影，非常不合理。

面對在野黨質疑，文化部回應，「零日攻擊」劇集為民間規畫拍攝，依「文化黑潮國際台劇徵案要點」提出申請。為達成文化黑潮提升台劇國際競爭力目標，所有申請案都必須同時通過補助審查及投資審議通過後，才能獲得補助及投資，目的在推動台劇再升級，除了注重拍攝質量，重點是考慮其國際市場性，將台流推向國際。若參考各國劇集市場趨勢，以政治謀略、國際局勢為題製作的劇集亦為常見主題。

文化部表示，「零日攻擊」及其他獲選劇集皆經評選小組依要點所定評選項目審查後建議補助，並經文策院投資審議會審議通過投資，過程可受公評。第一梯次獲選案題材涵蓋青春校園、時代歷史、醫療、都會愛情、奇幻冒險、職人商戰、懸疑推理等多元類型，並未針對特定題材設限。