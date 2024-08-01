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邀22縣市會商財劃法 財部：已初步收斂分配指標

中央社／ 台北1日電
財政部今天邀集22縣市代表，會商財劃法修法。圖／聯合報系資料照片
財政部今天邀集22縣市代表，會商財劃法修法。圖／聯合報系資料照片

財劃法修正將續列新會期焦點，財政部今天邀集22縣市代表，進行長達5小時馬拉松式會議。與會官員指出，會中主要是在收斂多達80幾個財源分配指標，且已有初步收斂意見，之後將再召集地方凝聚共識，繼續朝劃一分配基礎等5大原則，推動修法。

攸關中央、地方財源分配角力的財劃法，長達25年都未能大修，在新政府520上任後，國民黨團、民眾黨團及多位立委積極提出修正草案，財政部則認為須先處理水平分配問題，即地方與地方之間的財源分配。

由於各方意見仍分歧，儘管財劃法修正上一會期未能在立法院闖關成功，但可預期將持續列為新會期的朝野攻防焦點。

財政部國庫署今天下午2時左右召集全台22縣市政府開會，針對營業額、土地面積、農林漁牧業人口、污染相關等多達80幾個財劃法分配指標，逐一討論、凝聚共識，各地代表輪流論述自身立場，會議時程長達5個多小時。

國庫署官員指出，財劃法修正5大原則為提升財政自主、劃一分配基礎（六都與其餘縣市分配公式一致）、調劑財政盈虛、保障既有財源、精進分配機制，今天會議主要聚焦劃一分配基礎、精進分配機制，也確實有成功初步收斂指標，財政部將在整合完最新意見後，再找地方開會。

至於中央是否會在新一會期提出行政院版草案，國庫署官員強調，財劃法現正朝修正方向前進，會繼續根據5大原則，與地方政府溝通協調。

成功 機制 財劃法

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