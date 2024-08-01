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藍批「零日攻擊」認知作戰 綠委反嗆：國民黨在怕什麼
國民黨質疑台劇「零日攻擊ZERO DAY」，政府補助近1.3億元，民進黨賣芒果乾，卻由全民埋單。民進黨立委吳沛憶表示，國民黨一樣沒長進，國民黨立委李彥秀、葉元之等人不斷抨擊，對於處理台海戰爭議題的電視劇零日攻擊理由是會影響觀光，還揚言要刪文化部預算。該片都還沒上片，國民黨就全力打壓，到底是在怕什麼？
吳沛憶表示，很遺憾李彥秀跟葉元之身處自由的年代，戒嚴心態沒有改變，只想要限制創作、思想審查。國民黨不如大方講出真心話，「會讓中國不高興的題材都不准拍」。
吳沛憶強調，戰爭不是創作的禁區，中國威脅更是台灣必須認真看待的課題。台海戰爭不是容易處理的題材，也是台劇從未有過的嘗試，非常期待拍出來的成果。
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