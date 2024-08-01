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加大力道澄清重啟核能 卓榮泰：要「世界潮流有共識」才討論

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰臉書說明核電立場。圖／取自卓榮泰臉書
行政院長卓榮泰臉書說明核電立場。圖／取自卓榮泰臉書

行政院長卓榮泰日本經濟新聞專訪，被解讀是有意在2030年重啟核電，引發熱議。卓第一時間稱是「誤會」，稍早再度澄清，強調新核能技術必須在安全無虞、沒有核廢料處理問題，及世界潮流和台灣社會都有高度共識的前提下討論。

卓榮泰晚間透過臉書指出，他接受日本經濟新聞專訪時稱，目前國際各項新能源技術都在進步，未來新的核能技術，如果能夠達到「保證安全」、「沒有核廢料處理的問題」、並且「世界潮流和台灣社會都有高度共識」的前提下，政府對新技術是可以保持開放的態度，社會各界也可以理性討論。

卓榮泰強調，即便如此，未來新的核能技術解決不了現在大家的擔憂。依照台電評估，目前到2030年，納入半導體產業和AI產業等電力成長需求，台灣的能源供給仍然足夠。政府會全力發展再生能源，滿足產業維持國際競爭力所需要的綠電，並逐步達成淨零碳排的目標。

卓榮泰 日本經濟 核能

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